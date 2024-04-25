Apple'da bir önemli yönetici daha işten ayrıldı

25 Nisan 2024 14:38 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:38

Apple'da uzun yıllar donanım mühendisi olarak görev yapan DJ Novotney ocak ayında istifa etmişti. Yaklaşık 3 ay sonra bir ayrılık haberi daha geldi.

Apple Vision Pro'dan sorumlu kıdemli direktör ve ürün pazarlama sorumlusu Frank Casanova, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla emekli olduğunu duyurdu. Casanova, teknoloji devi firmada çalıştığı 36 yıl boyunca birbirinden farklı roller üstlenmişti.

IPHONE'UN TANITIMINDA DA ROL ÜSTLENDİ

1997 yılında Apple Mac OS X'te Kıdemli Grafik Direktörü olarak çalışmaya başlayan yönetici, 2007 yılı itibarıyla ise iPhone'un dünya çapındaki tanıtımını yapmak üzere pazarlama departmanına geçmişti.

2019 yılında Apple'ın artırılmış gerçeklik ürünlerinin pazarlanmasında görev almaya başlayan Casanova, ilk uzamsal bilgi işlem cihazı olarak 2023 yılında duyurulan Vision Pro'nun ürün pazarlama sorumlusu rolünü üstleniyordu.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR SERÜVENDİ"

Casanova, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada, 19 Nisan itibarıyla Apple'dan emekli olduğunu ve hayatında yeni bir dönemin başladığını belirtti. Çalışma hayatı hakkında "Harika bir serüvendi" diyen Casanova, "36 yıl + Apple Vision Pro’da çalıştım ve artık işim bitti" notunu düştü.