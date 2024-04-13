Apple'da sular durulmuyor... 1 milyar dolarlık davada savunması reddedildi

13 Nisan 2024 13:55 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 13:55

Apple, Birleşik Krallık'ta 1.500 geliştirici tarafından şirkete karşı açılan yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki davayı reddetmeyi denedi ve başaramadı.

Bir Birleşik Krallık mahkemesi bugün erken saatlerde davanın açılabileceğine ve dolayısıyla duruşmaya devam edileceğine karar verdi, ancak bu adım büyük olasılıkla gelecek yıl gerçekleşecek.

YÜZDE 30'LUK KOMİSYON APPLE'IN BAŞINI YAKTI

Davada, Apple'ın söz konusu geliştiricilerden uygulama ve diğer içerik satın alımlarında yüzde 30'a kadar haksız komisyon ücreti talep ettiği iddia ediliyor. Davacılar, Apple'ın iPhone'lar ve diğer Apple cihazlarındaki uygulamaların dağıtımı konusunda pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını ve bu nedenle tazminat istediğini söylüyor.

Apple'ın avukatı Ocak ayındaki bir duruşmada geliştiricilerin Birleşik Krallık App Store üzerinden yapılan satın alma işlemleri nedeniyle ücretlendirilmedikçe Birleşik Krallık'ta hak talebinde bulunamayacaklarını savundu.

Yargıç, "Apple'ın Birleşik Krallık dışındaki mağazalarında gerçekleştirilen ticaretle ilgili olarak Birleşik Krallık merkezli uygulama geliştiricilerinden aşırı komisyon alması, bu davranışın BK'de uygulandığı anlamına gelmektedir" diyerek buna karşı çıktı.

Bu elbette Apple'ın bu tür iddialarla ilk karşılaşması değil. Şirket mart ayı itibarıyla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde alternatif uygulama mağazalarına izin vermek ve geliştiricilerin isterlerse App Store dışındaki platformlarda uygulamalarını sunmasına izin vermek zorunda kaldı.