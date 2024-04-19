Apple'ın hurdaya ayırmak için gönderdiği 100 bin iPhone'un çalındığı ortaya çıktı

19 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:32

Çin istedi Apple yaptı: WhatsApp ve Threads kararı

Çin istedi Apple yaptı: WhatsApp ve Threads kararı

Apple Notlar için iOS 18 güncellemesiyle iki önemli fonksiyon geliyor

Apple Notlar için iOS 18 güncellemesiyle iki önemli fonksiyon geliyor

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırma raporu, Apple'ın geri dönüşüm uygulamalarıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçeği ortaya koyuyor.

Bloomberg'in raporuna göre, Apple'ın imha edilmek üzere gönderdiği yaklaşık 100 bin adet iPhone'un çalındığı ve yeniden satılması için Çin'e yönlendirildiği iddia ediliyor.

APPLE KANDIRILDI MI?

Rapora göre Apple, çoğu tamamen işlevsel ve yeniden satışa uygun olmasına rağmen eski cihazları parçalama yoluyla imha etmesi için GEEP ile anlaştı.

Fakat şirket bir denetim esnasında, diğer cihazların yanı sıra 100 bin adet çalışan iPhone'un, amaçlandığı gibi hurdaya ayrılmak yerine Çin'e yasa dışı olarak gönderildiğini ortaya çıkardı.

Apple'ın sözleşmenin ilk iki yılında GEEP'e 530 binden fazla iPhone, 25 bin iPad ve 19 bin Apple Watch gönderdiği, ancak GEEP'in bunları "el altından" Çin'e yönlendirdiği ve yönlendirilen cihazların ülkede 2. el pazarında satışa çıkarıldığı bildiriliyor.

Bu durum karşısında Apple, sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle GEEP'e dava açmıştı ancak bu davanın durduğu belirtiliyor. Apple'ın bu konudaki sessizliğinin, çevresel iddiaları ile fiili uygulamalar arasındaki tutarsızlığı giderme konusunda isteksiz olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.

Apple'ın çevresel duruşunun tam tersi olarak, kullanılabilir cihazların parçalanmasını istediğini kamuya açık bir şekilde kabul etmekten kaçınmak amacıyla davadan vazgeçtiği öne sürülüyor.