Apple'ın iPhone'a yapay zekayı getirmek için yeni planı sızdırıldı

25 Mart 2024 09:02 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:03

Apple, elektrikli araçtan sonra yıllardır beklenen bir projeyi daha rafa kaldırdı

Apple, elektrikli araçtan sonra yıllardır beklenen bir projeyi daha rafa kaldırdı

iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemeleri çıktı: iPhone ve iPad'lere gelen yenilikler

iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemeleri çıktı: iPhone ve iPad'lere gelen yenilikler

Bu haftanın başlarında, Apple'ın iPhone için iOS'un gelecek sürümü olan iOS 18'e üretken yapay zeka özelliklerini getirmek amacıyla Gemini modellerini lisanslamak için Google ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. Ayrıca ChatGPT geliştiricisi OpenAI'nin kapısını çaldığı da öne sürülmüştü.

Şimdi ise "tarihin en büyük güncellemesi olacak" denilen iOS 18 sürümü için Apple'ın yeni planı ortaya çıktı. The Wall Street Journal haberinde, Apple'ın Çin merkezli teknoloji devi Baidu ile masaya oturduğunu yazdı.

İOS 18'DEKİ YAPAY ZEKAYA BAİDU GÜÇ VEREBİLİR

Eğer iddia gerçekse Apple, iOS 18'de kullanacağı yapay zeka özellikleri için Baidu'nun modellerini kullanacak. Fakat Çin yasaları, modellerin kullanılmasına izin verilmeden önce devletten onaylanmasını gerektirdiğinden, bu özelliğin muhtemelen Çin'deki Apple müşterilerinin yapay zeka taleplerini karşılamayı amaçladığı tahmin ediliyor.

Çin hükümeti şimdiye kadar Baidu'nun Ernie Bot da dahil olmak üzere 40'tan fazla yapay zeka modelini onayladı. Buna karşılık Gemini'nin Çin'de düzenleyici onayı bulunmuyor. Hatta Google Arama da ülkede yasak ve dolayısıyla Google'ın esasen Çin'de hiçbir varlığı yok. OpenAI'nin ChatGPT'si de Çin'de mevcut değil.

Şu an itibariyle Apple'ın üretken yapay zeka için herhangi bir sağlayıcıyla kesinleşmiş bir anlaşma yaptığına inanılmıyor. Kaynaklar, görüşmelerin devam ettiğini ve muhtemelen haziran ayındaki WWDC'den önce anlaşmaya varılacağına inanıyor.

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 18'in bazı görevlerin cihazda gerçekleştirildiği ve diğerlerinin bulutta çalışan arka uç modellere aktarıldığı, yapay zeka destekli birçok özelliği içermesi bekleniyor.

Apple'ın her zamanki yayın takvimini takip edeceğini varsayarsak, iOS 18 yaz boyunca geliştirici beta sürümüyle birlikte haziran ayında duyurulacak. iOS 18, eylül ayında tüm iPhone müşterilerine ücretsiz olarak indirilebilecek ve iPhone 16 serisine önceden yüklenmiş olarak gelecek.