Apple'ın rüyası erken bitti! Tesla'ya rakip olacaktı ki proje iptal oldu

28 Şubat 2024 04:57 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 04:57

ABD'nin teknoloji devi Apple'dan, uzun zamandır konuşulan elektrikli araç ile ilgili sürpriz bir hamle geldi. Edinilen bilgilere göre, yıllardır devam eden projenin kaynakları farklı girişimlere kaydırıldı. Bu hamle, Apple’ın on yılı aşkın süredir devam eden “Apple Car” çabasının sonunu işaret etti. Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

2000 KİŞİLİK EKİP DAĞITILACAK

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi. Apple’dan konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

TESLA'YA RAKİP OLACAKTI

Araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına son 5 yılda 113 milyar dolar harcayan Apple'ın elektrikli otomobil projesi, Tesla'nın otonom sürüş özellikleri sunan elektrikli araçlarına rakip olmak amacıyla başlatılmıştı. Apple geliştirdiği elektrikli otomobili tüketicilere detaylı olarak tanıtmasa da, halka açık yollarda test edilen araç birçok kez kamuoyunun gündemine gelmişti. Apple'ın elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarını sonlandırmayı planladığına yönelik iddialar bu ay ABD basınında yer almıştı.