BAYKAR görüntüleri servis etti: Akıllı füzemiz KEMANKEŞ göklerde

16 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:18

Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden BAYKAR, yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerini test etmeye son sürat devam ediyor.

Halihazırda kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün uçuş testlerini de sürdüren BAYKAR, KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin de test sürecini resmen başlattı.

"TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI" NOTUYLA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

"Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla yayınladığı videoda, "Öz kaynaklarımızla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi"ne ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

AKINCI VE BAYRAKTAR TB2/TB3'TEN ATILABİLİYOR

BAYKAR'ın internet sitesinden alınan bilgiye göre KEMANKEŞ, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’larından atılabiliyor.

1 saat havada mini akıllı seyir füzesi sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteren akıllı füze, ayrıca yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş da yapabiliyor.

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip KEMANKEŞ, gece ve gündüz şartlarında görev yapabilir ve barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmez.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti.

KEMANKEŞ MİNİ AKILLI SEYİR FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

0.7 Mach (720 km/h) Maksimum Dalış Sürati

Jet Motoru

0.3 Mach (360km/h) Seyir Sürati

18.000 Feet Operasyonel İrtifa

1 Saat Havada Kalış Süresi

EO Kamera

1.73 Metre Uzunluk

0.4 Metre Yükseklik

1.25 Metre Kanat Açıklığı

30 Kilogram Azami Ağırlık

6 Kilogram Faydalı Yük

200 km+ Operasyon Menzili

Kamera Sistemi