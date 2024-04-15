Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Sahte ilan ve haberlere itibar etmeyin

15 Nisan 2024 21:57 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 22:02

Baykar adına son zamanlarda, yatırım dolandırıcılığı girişimleri olduğu bildiriliyor. Bu dolandırıcılar, Baykar'ın halka açık bir şirket olmadığını ve asla yatırım teklifi sunmadığını göz ardı ederek, sahte ilanlar ve haberler aracılığıyla insanları para yatırmaya ikna etmeye çalışıyor.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI”

Baykar yetkilileri, bu sahteciliğe karşı vatandaşları uyarmak için bir açıklama yaptı. Açıklamada, Baykar'ın asla yatırım teklifinde bulunmadığının ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, Baykar'a yatırım yapmak isteyenlerin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini ve herhangi bir yatırım teklifiyle karşılaşmaları halinde yetkililere bildirilmesi gerektiğini altını çizdi.

“ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN”

Baykar'ın X isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1779934904576262495