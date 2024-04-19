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19 Nisan 2024 21:34 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 21:43

Bayraktar TB3 29. testi de başarıyla geçti: Tam 272 saat uçuş süresi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 29. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar TB3 272 saat toplam uçuş süresine ulaştı. Bu uçuşla birlikte önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA Bayraktar TB3'ün 29. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 29. testi de başarıyla geçti: Tam 272 saat uçuş süresi - 1. Resim

Selçuk Bayraktar, teste ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 PT-1 29. Test / 29th Test

BayraktarTB3 PT-2 5.- 6. Test / 5th-6th Tests

Toplam Uçuş Saati / Total Flight Hours: 272 Saat / Hours

The Golden Age of Turkish Aviation

MilliTeknolojiHamlesi

Bayraktar TB3 29. testi de başarıyla geçti: Tam 272 saat uçuş süresi - 2. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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