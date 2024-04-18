Beklenen oldu: Instagram rakibi TikTok Notes kullanıma açıldı

18 Nisan 2024 11:26 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:27

WhatsApp'tan çok konuşulacak hamle: 'Uyuyakalmışım' yalanı tarih oluyor

WhatsApp'tan çok konuşulacak hamle: 'Uyuyakalmışım' yalanı tarih oluyor

TikTok, Instagram'a rakip olarak geliştirdiği 'TikTok Notes' uygulamasını Kanada ve Avustralya'da kullanıma açtı. Henüz test sürecinde olan uygulamanın logosu ve çalışma prensibi de böylelikle netlik kazanmış oldu.

TikTok Notes bir süredir geliştiriliyordu. İlk detaylar, uygulamanın kullanıcılarına "anılarını fotoğraf olarak paylaşabilecekleri bir platform sunacağını" aktaran Android Authority sitesi tarafından paylaşılmıştı. Hatta isminin de 'TikTok Photos' olacağı iddia edilmişti.

TIKTOK NOTES NE İŞE YARAYACAK?

Sosyal platform şirketi, X'te yayınladığı açıklamada, TikTok Notes'in metin güncellemeleri ve fotoğraf paylaşımlarına yönelik bir uygulama olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"TikTok topluluğunun, anlarını fotoğraf gönderileri aracılığıyla paylaşmaya devam etmek için TikTok Notes'u kullanacağını umuyoruz. Maceralarınızı belgelemek, üretkenliğinizi ifade etmek veya yalnızca bir gününüzün anlık görüntülerini paylaşmak olsun, TikTok Notes, fotoğraf içeriği aracılığıyla paylaşımda bulunmak ve etkileşimde bulunmak isteyenler için tasarlandı."

İKİ FARKLI AKIŞ BÖLÜMÜNDEN OLUŞACAK

App Store'da yayınlanan ekran görüntülerine göre uygulama, kullanıcıların ilgi alanlarına göre derlenmiş içerikleri keşfedebileceği "Sizin İçin" akışı ve takip ettikleri kişilerin paylaşımlarının bulunduğu "Takip Ettiklerin" akışı olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Ana ekran, arama, fotoğraf paylaşma, bildirimler ve profil olmak üzere 5 sekmenin yer aldığı TikTok Notes'ta kaydırmalı gönderiler paylaşılabiliyor ve yorum, beğenme ve kaydetme gibi araçlar da yer alıyor.

YENİ HESAP AÇMAYA GEREK YOK

TikTok Notes için yeni bir hesap açmak gerekmeyecek. Mevcut TikTok hesabınızla uygulamaya giriş yapabileceksiniz. Threads uygulaması da Instagram hesaplarıyla kullanma imkanı sunarak TikTok Notes ile benzer bir mantıkla çalışıyor.