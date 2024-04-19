Beklentileri aştı! Netflix güncel abone sayısını açıkladı

19 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:51

Dünyanın en popüler internet yayın şirketlerinden Netflix, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin kazanç durumunu ve güncel abone sayısına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Son olarak ocak ayında açıklanan 2023'ün son çeyreğine ilişkin verilerde şirket, abone sayısını 260 milyon olarak belirtmişti. Yılın ilk çeyrek bilançosunda yaklaşık 10 milyonluk bir artış bildiren yayın devi, hem kazanç hem de net kar düzleminde yükselişte.

NETFLIX, 300 MİLYONA MERDİVEN DAYADI

Variety'nin aktardığına göre Netflix, 9,3 milyon ücretli üye kazanarak toplam abone sayısını 31 Mart itibarıyla 269,6 milyona çıkardı. Ayrıca geçtiğimiz üç aylık süreçte 9,37 milyar dolar para kazandı. Net karını 2,3 milyar dolar, hisse başına kazancını 5,28 dolar olarak açıkladı.

eMarketer kıdemli analisti Ross Benes, "Ben de dahil olmak üzere birçok analistin beklediğinden daha fazla abone ekledi. Bu, Netflix'in bedava izleyicileri ücretli kullanıcılara dönüştürmeye devam etmesi nedeniyle şifre paylaşımının önceden düşünülenden daha yaygın olduğunun sinyalini veriyor." dedi.

Her ne kadar abone artışları tahminlerin üzerinde olsa da şirket, 13 milyon abone kazandığı dördüncü çeyrekten bu yana küçük de olsa bir düşüş yaşamış. Bu arada Netflix, 2025 yılında üç aylık abone sayılarını paylaşmayı bırakmayı planladığını da duyurdu.