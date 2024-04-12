Belediye başkan adayı, seçmenlerine kripto para dağıtacak

12 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 15:59

Londra belediye başkanı adayı Brian Rose, seçildiğinde Londra'yı kripto dostu bir şehir haline getirme taahhüdünün bir parçası olarak her şehir sakinine "LONDON" adı verilen 100 sterlin değerinde yeni bir kripto token dağıtacağını açıkladı.

Rose, X'te (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra oluşturulacak yeni tokenin toplu taşıma, park faturaları ve belediye ücretleri gibi çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini söyledi. Rose'nin açıklaması şöyle oldu:

"KRİPTO TOKEN, ŞEHRİMİZE BİRÇOK FAYDA SAĞLAYACAK"

“Yeni kripto token şehrimize birçok fayda sağlayacak. Bu, bankacılık sektörünün çağa ayak uydurması gerektiğini kabul ettiğinin ve sermaye ekonomisine hoş bir ek para enjeksiyonu sağladığının bir kabulü olacaktır ve Londra'nın dünyanın ilk kripto öncelikli şehri olmayı planladığının sinyalini verecektir."

Tokenin, 1 milyar sterlinlik likidite havuzunu desteklemek için şehrin büyük bankalarının karlarından alınan yüzde 1 oranındaki vergiyle finanse edileceğini belirten Rose, bu tokenler sayesinde halkın alışveriş, yatırım ve ticaret işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanacağını sözlerine ekledi.

Rose ayrıca bu hamlenin şehirdeki herkese finansal eğitim sağlamasını da bekliyor. Adayın açıklamasına göre bölge sakinleri yalnızca kriptoya aşina olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu teknolojinin potansiyelini de öğrenecek:

"Kripto, blockchain ve Web3 fırsatlarına baktığımızda, bu yeni girişimin gelecek nesil liderlere finansal eğitime yatırım yapma konusunda ilham vereceğini ve aynı zamanda Londra'nın bu devrim niteliğindeki teknolojiler için bir mükemmellik merkezi haline gelmesine destek sağlayacağını düşünüyorum."

AMERİKA'DA DA BENZER UYGULAMALAR VAR

Rose'nin LONDON token planı, New York City ve Miami'de halihazırda uygulanan bir fikre benziyor. Her iki şehirde de CityCoins tarafından kendi şehirleri adına basılan tokenleri destekleyen kripto para destekçisi belediye başkanları var.