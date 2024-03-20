Bilim insanları dünyaya tarih verdi! Büyük yıldız patlaması olacak, 1 hafta görülecek

20 Mart 2024 13:53 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:58

Dünya genelinde atmosferde araştırmalarını sürdüren bilim insanları Gezegende ulaşılabilen noktalara kadar elde edilen yeni bulguları açıklıyor. Binlerce atom bombasından daha yüksek bir enerji ortaya çıkaracağı beklenen güneş patlamaları endişe oluştururken bu kez yıldız patlamasına ilişkin açıklamalar geldi.

YENİ YILDIZ PATLAMASI

Bilim insanları Dünya’nın eylül ayına kadar "Nova" adı verilen bir yıldız patlamasına şahit olacağını ve patlamanın yeni bir yıldız doğmuş gibi görüleceğini söylüyor.

CNN'in haberine göre, kısa süreli "beyaz cüce" yıldızı patlaması, Samanyolu Galaksisi'nin Çoban (Boötes) ve Herkül takımyıldızları arasında yer alan, Kuzeytacı Takımyıldızı (T Corona Borealis) civarında olacak.

Astronomlar, patlamanın meydana geleceği "Alevli Yıldız" olarak da bilinen T Coronae Borealis ikili sisteminde, bir ölü "beyaz cüce" ve bir "kırmızı dev" yıldız bulunduğunu, takımyıldızda yaklaşık 79 yılda bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

Bahsedilen patlama öncesinde "beyaz cüce" yakın konumda etkileşime geçerek "kırmızı dev" yıldızının dış katmanlarını püskürtmeye başlamasına sebep oluyor. Böylece beyaz cüceye ulaşan maddeler, yıldızın atmosferini ısıtarak "kontrolsüz termonükleer patlamaya" yani "Nova"ya yol açıyor.

1 HAFTA GÖRÜLEBİLECEK

Araştırmacılar, en son patlamanın 1946'da meydana geldiği sistemde yeni patlama kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Buna göre, Dünya'ya 3 bin ışık yılı uzakta ve sönük olması nedeniyle çıplak gözle görülemeyen yıldız sistemi, patlamanın meydana gelmesi halinde Kutup Yıldızı (Demir Kazık, Kuzey Yıldızı) kadar parlayacak ve Kuzey Yarımküre'den yaklaşık 1 hafta boyunca gözlemlenebilecek.

Nova, en yüksek ışık seviyesine geldiğinde gökyüzünde "yeni bir yıldız doğmuş" gibi çıplak gözle görünecek, 1 hafta boyunca dürbünle görülebilecek. Sonrasında yaklaşık 79 yıl sürecek sönük safhaya geçecek.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GERÇEKLEŞECEK

T Coronae Borealis'in Samanyolu Galaksisi'nde tekrar eden 10 nova patlamasından biri olduğunu kaydeden ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Göktaşı Ortamları Ofisi (Meteoroid Environment Office-MEO) Direktörü William J. Cooke, patlamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"1946'daki son patlamadan, yıldızın patlama öncesinde bir yıldan biraz daha uzun bir süre ışığının azalacağını biliyoruz. T Coronae Borealis, Mart 2023'te sönmeye başladı, bu nedenle bazı araştırmacılar bugünden itibaren eylüle kadar 'Nova'yı bekliyor. Ancak şu anda bildiklerimize göre, bunun ancak önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz."

Cooke, T Coronae Borealis gibi tekrarlayan novaları incelemenin bu tür sistemlerdeki yıldızlar arasındaki kütle aktarımını anlamaya ve beyaz cücenin yüzeyinde meydana gelen kontrolsüz termonükleer patlamaya dair bilgi edinmeye yardım ettiğini belirtti.

NASA, PATLAMAYA DAİR GÜNCEL BİLGİLER YAYINLAYACAK

Astronomlar, söz konusu gök olayını Hubble Uzay Teleskobu ile takip edecek ve Neil Gehrels Swift Gözlemevi vasıtasıyla X-ışını ile ultraviyole ışık üzerinden araştırmalar yapacak.

NASA'nın, X'teki NASA Universe hesabı, patlama hakkında güncel bilgiler de sağlayacak.