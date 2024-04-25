Bilim insanlarından ilginç keşif! Dünyanın en sıcak çölünde gizli yaşam formları görüldü

25 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:40

Bilim insanları dünyanın farklı bölgelerinde araştırmalarını sürdürüyor. Şili'deki Atacama Çölü'nün sıcaktan kavrulmuş yüzeyinin 13 metre altında yeni bakteri ve mikrop türleri keşfedildi.

MARS'TA YAŞAMA IŞIK TUTABİLİR

Bakterilerin gizli dünyası, Atacama topraklarında Mars'ta yaşam arayışına ışık tutabilir. Atacama Çölü'nde mikrobiyal yaşam daha önce 80 santimetre derinliğe kadar kaydedilmişti ancak araştırmacılara göre bölgenin kupkuru Yungay Vadisi'ndeki yeni biyosfer "yüzeyden tamamen izole edilmiş" durumda.

Yeni keşfedilen topluluk PNAS Nexus dergisinde 23 Nisan Salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre, 6,6 fit (2 m) ile en az 13 fit derinlik arasındaki topraklarda yaşıyor. Kuzey Kutbu, kaynayan kaplıcalar ve tuzlu denizler de dahil olmak üzere diğer ekstrem ortamlarda bulunan çeşitli bakteri grubu olan Actinobacteria'nın hakimiyetinde.

MİKROBİYAL YAŞAM HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR

Araştırmacılar çalışmada "Daha derin tortu katmanlarındaki mikrobiyal yaşam hakkında çok az şey biliniyor" diye yazdı. Araştırmacılar ayrıca Actinobacteria'nın yüzeye daha yakın, 0,8 ila 2 inç (2 ila 5 cm) derinlikte yaşadığını buldu. Araştırmaya göre ekip, daha derine inerek Firmicutes filumuna ait, yüksek tuz konsantrasyonlarına dayanıklı ve hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duymayan bakteriler buldu.