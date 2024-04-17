Bir devrin sonu: İkonik robot 'Atlas' emekliye ayrıldı

17 Nisan 2024 10:40 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:40

ABD merkezli mühendislik, yapay zeka ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, mevcut insansı robotu Atlas'ı ilk kez piyasaya sunduktan yaklaşık 11 yıl sonra emekliye ayırma kararı aldı.

DARPA tarafından finanse edilen robot, arama ve kurtarma görevleri göz önünde bulundurularak, insanların çeşitli görevleri yerine getirmesi için güvenli olmayan alanlara girebileceği fikriyle tasarlandı. Şık dans hareketleri ve etkileyici güç, çeviklik ve denge becerilerini gösteren videolar sayesinde adeta bir yıldız haline geldi.

Boston Dynamics, paylaştığı YouTube videosunda "Atlas neredeyse on yıldır hayal gücümüzü ateşledi, gelecek nesil robot uzmanlarına ilham verdi ve bu alandaki teknik engelleri aştı. Artık hidrolik Atlas robotumuzun geriye yaslanıp rahatlama zamanı geldi." diye yazdı.

ATLAS'IN YETENEKLERİ BİR VİDEODA DERLENDİ

Veda videosu sadece robotun yeteneklerini göstermekle kalmayıp aynı zamanda bir alet çantasını fırlatmanın ve platformlar arasında sıçramanın yanı sıra, klipte birçok kez kayarak, takılarak ve düşerek "daha insani" gözüktüğü anları da yansıtıyor.

Boston Dynamics'in ürün yelpazesinde elbette ticari açıdan daha başarılı robotlar var. Buna popüler robot köpek Spot dahil. Bununla birlikte bu, muhtemelen şirketin insansı robotları için yolun sonu olmayacak. Çünkü veda videosunda "Atlas platformuyla bugüne kadar başardığımız her şeye bir göz atın" deniyor. Bu da, Boston Dynamics'in henüz robotiğin bu tarafıyla işinin bitmediğini gösteriyor.