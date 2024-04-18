Bir internet sitesi, 627 milyon kişinin 4 milyardan fazla mesajını satışa çıkardı

18 Nisan 2024 16:08 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:08

Discord kullanıyorsanız ve herkese açık sunuculara üyeyseniz, endişelenmeniz gerekebilir. İddiaya göre Spy.pet isimli internet sitesi, 627 milyon kullanıcıya ait 4 milyardan fazla mesajı yasa dışı bir şekilde ele geçirdi. Ve kripto para karşılığında satışa çıkarmaya başladı.

The Register'in haberine göre Spy.pet sitesi 2023 Kasım ayından beri aktif. Bu tarihten beri kullanıcı ve sunucu aktivitelerini kelimenin tam anlamıyla vakumluyor. Üstelik verilere erişimin bedeli en az 5 dolar, bu da yaklaşık 170 TL'ye denk geliyor.

Uygulamanın çalışma mantığı basitçe şöyle:

Kullanıcıların profillerini aramak, konuşma arşivlerine erişmek ve bekleme süresi olmadan sunucuları araştırmak için kredi satın almanız gerekiyor. Her kredinin maliyeti 0.01 dolar olup bir kullanıcı profiline tam erişim için 10 krediye sahip olmanız gerekiyor.

Ayrıca sitenin sahibiyle iletişime geçmeyi gerektiren özel bir "Kurumsal" seçeneği de bulunuyor. Spy.pet, Discord mesajlarıyla bir yapay zeka modeli eğitmek isteyenlerin veya bir istihbarat kaynağı arayan devlet görevlileri için bu seçeneği sunduğunu belirtiyor.

PEKİ BU SİTE YASAL MI?

Spy.pet sitesi Discord'daki herkese açık sunuculardaki mesajları barındırdığını söylüyor. Dolayısıyla zaten mesajlara isteyen herkes ulaşabilir. Bu bağlamda sitenin yasal olduğu düşünülebilir. Ancak Avrupa Birliği'nin (AB) "rızaya dayalı veri izleme kuralları" ve "küçüklerin verilerinin takibi için ebeveynlerinin iznini gerektiren" Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtiliyor.

DISCORD İNCELEME BAŞLATTI

Discord, The Register sitesine, Spy.pet'e karşı herhangi bir aksiyon almayı gerektirecek bir durum olup olmadığını anlamak için inceleme başlattığını söyledi.

Bir şirket sözcüsü, "Discord, kullanıcılarımızın gizliliğini ve verilerini korumaya kararlıdır. Şu anda bu konuyu araştırıyoruz. Hizmet Şartlarımızın ve Topluluk Kurallarımızın ihlal edildiğini tespit edersek politikalarımızı uygulamak için gerekli adımları atacağız." dedi.