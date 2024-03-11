Bitcoin’de yeni rekor… 71 bin doları geçti: 2010 yılında 100 TL’lik BTC alsaydınız bugün ne kadarınız olurdu?

11 Mart 2024 11:05 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:59

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008 yılında piyasaya sürüldüğü biliniyor.

2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürülen ve herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, gerçek piyasa değerine ilk olarak 2010 yılında ulaşmıştı. Bu tarihte 1 Bitcoin fiyatı 1 dolar bile değildi.

BİTCOİN REKORA DOYMUYOR

Yıllar içinde kripto para piyasasında yaşanan şiddetli dalgalanmalarla değeri keskin bir şekilde artan ve azalan Bitcoin, pazartesi sabahı 70 bin doları geride bıraktı ve tam olarak 71 bin doları (yaklaşık 2 milyon 272 bin Türk Lirası) gördü.

Bu da Bitcoin'in, Kasım 2021'de 69 bin dolar seviyesini test ederek ulaştığı "tüm zamanların en yüksek değerine" bir kez daha ulaştığını gösteriyor.

NE KAÇIRDIĞINIZI HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?

Piyasaya sürüldüğünde bugün kulaklara şaka gibi gelen bir değere, sadece 0.06 dolara sahip olan Bitcoin'e eğer 2010 yılında 100 TL yatırmış olsaydınız, bugünkü servetinizin ne kadar olacağını hiç merak ettiniz mi?

Kaba bir hesap yaptığımızda, 2010 yılında dolar/TL fiyatı yaklaşık 1,50 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Bu rakamı baz alarak, o tarihte 100 TL ile yaklaşık 66 dolar satın alabiliyorduk. Fiyatı sürekli gelgitler yaşasa da Bitcoin'in fiyatını ortalama 0.06 ABD doları seviyesinden hesapladığımızda, 66 dolar ile yaklaşık 1111 BTC'ye sahip olabiliyorduk.

Bunu Bitcoin'in bugünkü fiyatı üzerinden hesapladığımızda ise, 11 Mart 2024 itibarıyla dolar bazındaki karşılığı yaklaşık 79 milyon dolara denk geliyor.

Eğer Bitcoin'in günün birinde 70 bin doları geçeceğini öngörüp 2010 yılında 100 TL yatırmış olsaydınız, öngörünüzün size kazandırdığı servet: telaffuzu bile zor olan "2 milyar 528 milyon Türk Lirası" olacaktı.