Brawl Stars geliştiricilerinin yeni oyunu Squad Busters 29 Mayıs'ta çıkacak

25 Nisan 2024 16:59 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:02

Supercell, bu hafta içinde Squad Busters adlı parti tabanlı bir aksiyon oyununu Kanada, Meksika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Singapur'da bir lansmanla piyasaya sürdü. Bugün, şirket oyunun 29 Mayıs'ta iOS ve Android'de dünya genelinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. İşte detaylar...

Supercell'in yeni oyunu Squad Busters, 29 Mayıs'ta dünya genelinde piyasaya sürülecek.

Oyun, iOS ve Android platformlarında yayınlanacak ve heyecanla beklenen birçok detayı içerecek.

Squad Busters, son kişiye kadar savaşan bir battle royale oyununa benzer görünse de, Supercell, amacının her yetenek ve deneyim seviyesinden oyunculara erişilebilir bir rekabetçi aksiyon oyunu tasarlamak olduğunu belirtiyor.

Bu doğrultuda, bir maç sırasında rekabet eden takımlar arasında nerede bitirirseniz bitirin ödüllerin verileceği belirtiliyor.

Supercell, oyunun iPad mini 2 gibi eski nesil donanımlarda bile çalışmasını sağlamak için çalıştığını ve neredeyse tüm cihazlarda oynanabileceğini açıkladı.