Bu hafta A101'de iPhone 14 ve Galaxy S24 satışa çıkıyor

26 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:48

Türkiye'deki zincir marketler de, teknoloji alanında rekabetçi bir piyasa oluşturuyor. A101, bu hafta da büyük bir sürprizle karşımızda: iPhone 14 ve Galaxy S24 satışa çıkıyor. İşte fiyatlar, özellikler ve dahası...

A101, tüketicilerin yoğun talebi üzerine her ay bir veya birden fazla kez akıllı telefon satışı yapıyor.

Bu hafta ise Apple ve Samsung'un en son modelleriyle geliyor.

iPhone 14 ve Galaxy S24, teknoloji meraklılarının yüzünü güldürecek.

A101'in 25 Nisan kataloğunda yer alan iPhone 14 modeli 46.999 TL fiyatla satılacak.

Apple'ın güçlü işlemcisi A15 Bionic ile donatılan telefon, 256 GB depolama alanı sunuyor.

S24 ise 36.599 TL fiyat ile satılacak. Ayrıca S22 modeli de satışa çıkıyor.