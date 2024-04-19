Bu kez zam yok... Tesla Model Y Türkiye fiyatına milyonluk indirim

19 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:15

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli araç tutkunları için dikkat toplayan bir adım attı. Model Y aracının fiyatını neredeyse yarı yarıya düşürdü.

Şirket, ülkemizde satışa sunduğu tek aracı olan Model Y'nin düşük Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına giren bir versiyonunu satışa sundu. Arkadan çekişli, 455 km menzil ve 217 km/s azami hız değerine sahip modelin fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL olarak belirlendi.

MOTOR GÜCÜ YÜZDE 10'LUK DİLİME GİRİYOR

Yasalar gereği Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV'nin oranı motor gücüne göre değişkenlik gösteriyor. Motor gücü 160 kilovatın (kWh) altında ve 1 milyon 450 bin TL matrah eşiğini aşmayan araçlar yüzde 10 ÖTV dilimine girebiliyorlar.

Tesla Model Y'nin fiyat düşüşünün arkasında duran sebep de bu. Yeni araç 160 kWh motor gücü özelliği sayesinde yüzde 10 ÖTV dilimine girdi ve buna bağlı olarak da piyasa satış fiyatı tüm vergiler dahil 1 milyon 791 bin 451 TL'ye indi.

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2024

Şu anda Tesla Model Y fiyatı güncek olarak şöyle:

Arkadan Çekiş, 455 km Standart, Otomatik: 1 milyon 791 bin 451 TL

Dört Çeker, 533 km Long Range, Otomatik: 3 milyon 81 bin 120 TL

Dört Çeker, 514 km Performance, Otomatik: 3 milyon 334 bin 733 TL

Tesla bu modellerden herhangi birisini bugün sipariş verenlere haziran ve temmuz aylarında teslimatın yapılacağını belirtiyor. Tabii bu tarihler tahmini olup duruma göre değişiklik gösterebiliyor.