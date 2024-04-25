Büyük rest! TikTok 'yasak' kararı sonrası ABD'ye meydan okudu

25 Nisan 2024 11:34 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:54

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Amerika Birleşik Devletleri'nde TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın onaylanmasının ardından Biden yönetimine adeta meydan okudu.

Söz konusu tedbir, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemeyi amaçlayan 95 milyon dolarlık dış yardım paketinin bir parçasıydı ve ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından ezici çoğunlukla kabul edildi. Ardından Başkan Joe Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Chew, 24 Nisan Çarşamba günü TikTok'ta yayınlanan takipçilerine hitap ettiği bir videoda, "Bu karar, hem TikTok'a hem de size ve sizin sesinize yönelik bir yasaktır" ifadesini kullandı.

Shou Zi Chew, yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı umduklarını ifade ederken, "İçiniz rahat olsun. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve anayasa bizim tarafımızda. Bu savaştan galip çıkacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

TIKTOK'UN YASAKLANMASI YILLAR ÖNCE GÜNDEME GELDİ

COVID-19 salgını sırasında popülaritesi arttığından beri TikTok'un yasaklanması tartışılıyor. Dönemin Başkanı Donald Trump, platformun ABD'deki faaliyetlerini engelleme planını ilk olarak Nisan 2020'de açıklamıştı ancak Biden yönetimi 2021 Şubat ayında bu girişimi durdurmuştu.

Reuters'e göre günümüzde uygulamayı 170 milyon Amerikalı kullanıyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

ByteDance, 270 gün içinde uygulamayı satmadığı takdirde TikTok, ABD'de Apple App Store ve Google Play Store mağazalarından kaldırılacak. Satış gerçekleşir ve platformun Çin ile bağlantısı kesilirse yasak olmayacak.

ABD hükümeti, ByteDance'nin TikTok aracılığıyla Amerikalı kullanıcılarından elde ettiği verileri Çin'e ilettiğini iddia ediyor. Öte yandan yasaya karşı çıkan Senato üyeleri, bunun ifade özgürlüğünün engellenmesi anlamına gelebileceğini düşünüyor.