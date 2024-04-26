Casper oyunculara ve tasarımcılara özel monitörlerini tanıttı

26 Nisan 2024 12:38 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:39

Teknoloji dünyasında monitörler, oyun tutkunlarından grafik tasarımcılarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir role sahip. Yerli şirket Casper da bu alanda kullanıcılara yeni monitör modellerini tanıttı.

Excalibur markası altında sunulan 23.8 inç ve 27 inç monitörler, 200 Hertz (Hz) ekran yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Bu hızlı yenileme oranı, oyun tutkunlarının oyun deneyimini zenginleştirirken, aynı zamanda tasarımcıların da detaylara hakim olmalarını sağlıyor.

Geniş bir ekranın ve üstün performansın arayışında olanlar için Excalibur'un 31.5 inçlik monitörü tercih sebebi oluyor. Bu monitör, 240 Hz yenileme hızıyla birlikte 1 milisaniye (ms) tepki süresi sunarak rekabetçi oyunlarda avantajı artırırken, ayrıca yüksek dinamik aralık (HDR) 10 desteği sayesinde, kullanıcılar daha canlı renkler ve derin kontrastlara sahip olabiliyorlar.

KAVİSLİ EKRAN, ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Monitörler, kavisli ekran tasarımları sayesinde oyuncuların ve tasarımcıların içeriğe odaklanmasını kolaylaştırıyor.

Verimli çalışmayı ve oyun oynama deneyimini bir bütünlük içerisinde sunabilen monitörler, pek çok ekran teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Monitörlerde bulunan AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde görüntülerde oluşabilecek bozulmaların önüne geçiliyor.

GÖZ KORUMA ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kullanıcıların yüksek performansı deneyimlerken göz sağlığını da önemseyen monitörler, düşük mavi ışık teknolojisi (low blue light) ile ekrandan gelen zararlı ışınları engellerken, titreme önleyici özelliğiyle (anti flickering) arka planda oluşan titreşimler önleniyor.

Teknolojik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla hem oyun tutkunlarına hem de profesyonellere hitap eden monitörlerin bazı özelikleri şöyle sıralandı:

"1500 mm yarıçapa sahip eğimle tasarlanan Excalibur monitörlerle, oyun ve profesyonel işlerin tamamında gerçek üstü bir deneyim elde edilebiliyor. Bir monitörün sahip olması gereken en önemli bağlantılardan olan HDMI ve Display Port (DP) ile kaliteli bağlantılar gerçekleştirmek Excalibur monitörlerle mümkün. 16.7 milyonluk geniş renk skalası, 3000:1 kontrast oranı, 300 nit parlaklık oranlarıyla birlikte Excalibur monitörlerle en üstün hıza en canlı renklerle ulaşılabiliyor. Kalın çerçeveli ve kalın gövdeli ekranlara kıyasla 3 kenarı çerçevesiz ultra ince tasarım ile üretilen Excalibur monitörler, geniş görüntüleme alanı ve modern tasarımı uyum içinde sunuyor."