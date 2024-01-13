CES 2024'ün en iyisi... Razer, müthiş özelliklere sahip arabasıyla etkinliğin tozunu aldı

13 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 10:44

Teknoloji severlerin yakından takip ettiği CES 2024, 9 Ocak'ta başladı ve 12 Ocak'ta sona erdi. Birbirinden iddialı ürünlerin ve inovasyonların sergilendiği fuarda, CES dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Afeela isimli konsept otomobil, PS5'in DualSense koluyla kontrol edilirken, epey alkış toplamıştı. Ancak Razer, bunun daha ötesinde işler ortaya koydu ve inanılmaz bir otomobil tanıttı.

RAZER LEXUS TX, CES'İN TOZUNU ALDI

Razer'ın bu "oyuncu" arabası, Las Vegas'ın ünlü AVM'lerinden LinQ Promenade'de kapısını ziyaretçilere açtı. Oyuncu odaklı firma, 2024 model Lexus TX'i almış ve oyunculara göre modifiye etmiş.

Öyle ki, aracın kendi koltukları çıkarılmış ve yerine Razer'ın oyunculara yönelik ürettiği Iskur (bizim İşkur'la alakası yok) model koltuklar yerleştirilmiş. Koltukların tanesinin ülkemizde fiyatının 40 bin TL civarında olduğunu belirtmekte de fayda var.

Öte yandan Mashable'nin aktardığına göre arka koltuklarda oturanlar için iki adet 27 inç'lik Razer monitör bulunuyor. Önlerinde de Razer klavye ve fareler mevcut. Yani bir nevi yolcular için "oyun cenneti" diyebiliriz.

Bagajı açtığımızda ise dört adet Razer Blade oyuncu laptopu bizi karşılıyor. Her biri de Razer Core X Chroma eGPU'dan güç alıyor. Yani neredeyse dört adet masaüstü gücünde bilgisayarımız var; grafik kartları dahil.