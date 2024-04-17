Çıkışına az bir zaman kala GTA 6'nın sahibinden çok konuşulacak karar

17 Nisan 2024 15:45 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:45

Take-Two Interactive, salı günü bir SEC dosyasında bildirildiği üzere, yıl sonuna kadar işgücünü yüzde 5 oranında azaltmayı planlıyor. Bu da yaklaşık 600 çalışanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Stüdyo ayrıca geliştirme aşamasındaki birçok projeyi de iptal edecek. Bu hamlelerin uygulanmasının 160 ila 200 milyon dolar arasında bir maliyete sahip olması ve Take-Two'ya yıllık 165 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

GEÇEN YIL 5,3 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Grand Theft Auto'nun sahibi ve Rockstar Games, 2K, Private Division, Zynga ve Gearbox'un ana şirketi olan Take-Two, video oyunu endüstrisinde "ezici bir güç" olarak kabul ediliyor. 2023 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artışla 5,3 milyar dolar gelir bildirdi. Sadece birkaç hafta önce Take-Two, Borderlands'in arkasındaki isim olan Gearbox'u 460 milyon dolara satın aldı.

Şirket, tek başına milyarlarca dolar kazandıracak bir hamle olan Grand Theft Auto 6'yı 2025 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Take-Two, 2023 yılında Kerbal Space Program, The Outer Worlds ve Rollerdrome'un arkasındaki bağımsız şirket olan Private Division ve diğer şirket içi stüdyolardaki bazı çalışanlarını da işten çıkarmıştı.

OYUN ENDÜSTİRİSİNDE YAKLAŞIK 9 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

Video oyun endüstrisinde şu ana kadar 2024 yılında tahmini 8.800 kişi işini kaybetti ve 2023 yılında toplam 10.500 sektör çalışanı işten çıkarıldı.

Sony, şubat ayında PlayStation'da yaklaşık 900 kişinin işine son verirken Microsoft, ocak ayında oyun bölümünde yaklaşık 1.900 kişiyle yollarını ayırma kararı aldı. Riot Games de aynı ay 500'den fazla kişiyi işten çıkardı ve Take-Two artık bu listenin başında yer alıyor.

Bununla birlikte Take-Two yöneticileri bu yıl "önemli bir maliyet azaltma programının" geleceğini ima ediyorlardı ancak işten çıkarma yapıp yapmayacaklarıyla ilgili bir soruya şirketin CEO'su Strauss Zelnick, "Yapılacak en zor şey meslektaşlarımızı işten çıkarmaktır ve şu an için bir planımız yok" demişti.