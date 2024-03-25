Çin, iPhone'dan sonra ABD'li üç teknoloji devini daha yasakladı

25 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:23

Çin hükümeti, ABD merkezli AMD ve Intel tarafından üretilen işlemcilerinin devlete ait bilgisayarlarda ve sunucularda kullanılmasını yasaklayan yeni yönergeleri uygulamaya koydu.

Yeni kurallar aynı zamanda Microsoft Windows'u ve yabancı veri tabanı ürünlerini yerli çözümler lehine engelleyerek, iki ülke arasında uzun süredir devam eden teknoloji ticareti savaşındaki en son hamleyi işaret ediyor.

YERLİ İŞLEMCİ VE DONANIMLAR ZORUNLU OLDU

Devlet kurumları artık AMD ve Intel çipleri yerine "güvenli ve güvenilir" yerli parçaları kullanmak zorunda. Listede, her ikisi de ABD'de yasaklanmış olan Huawei ve devlet destekli şirket Phytium'un çipleri de dahil olmak üzere 18 onaylı işlemci yer alıyor.

AMD VE İNTEL ÇİN'DE BÜYÜK PAZAR PAYINA SAHİP

Aralık ayında tanıtılan ve yakın zamanda sessizce uygulanan yeni kuralların Intel ve AMD üzerinde önemli bir etkisi olabileceğine inanılıyor. Financial Times'e göre Çin, Intel'in geçen yılki 54 milyar dolarlık satışının yüzde 27'sini, AMD'nin ise 23 milyar dolarlık gelirinin yüzde 15'ini oluşturdu. Ancak devlette ve özel sektörde kaç çip kullanıldığı belli değil.

Bu hamleler, Çin'in ABD yapımı teknolojinin kullanımını kısıtlamaya yönelik şimdiye kadarki en agresif hamleleri olarak kayıtlara geçti.

ABD DE ÇİN'E ÇİP SATIŞINI ENGELLİYOR

Geçtiğimiz yıl Pekin yönetimi, yerli firmaların kritik altyapılarda Micron çiplerini kullanmasını yasaklamıştı. Bu arada ABD, çip üreticilerinden havacılık ve uzay firmalarına kadar çok sayıda Çinli şirketi yasakladı. Biden yönetimi ayrıca NVIDIA gibi ABD şirketlerinin Çin'e yapay zeka ve diğer çipleri satmasını da engelledi.

ABD, Japonya ve Hollanda, son teknoloji işlemcilerin üretiminde hakim durumda ve bu ülkeler yakın zamanda ASL, Nikon ve Tokyo Electron'un litografi makineleri üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma konusunda anlaşmaya vardı.

Bununla birlikte Baidu, Huawei, Xiaomi ve Oppo'nun da aralarında bulunduğu Çinli şirketler, ABD ve diğer ülkelerden daha uzun süre çip ithal edebilecekleri bir geleceğe hazırlanmak için şimdiden kendi yarı iletkenlerini tasarlamaya başladılar.