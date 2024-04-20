Çok az kişi fark etti! WhatsApp'a gelen özellik hemen geri çekildi

20 Nisan 2024 13:58 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 14:01

Android ve iPhone'da bulunan en iyi şifreli mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, aynı zamanda sık sık yapılan özellik eklemelerden, yakın zamanda yapılan kullanıcı arayüzü değişikliklerine kadar çeşitli etkinliklerin yuvası olarak ön plana çıkıyor.

Meta geliştiricileri kaydırılabilir alt çubuk ve sohbet filtreleri gibi yeni tasarım öğeleriyle WhatsApp kullanıcı arayüzüne çok ihtiyaç duyulan ilgiyi gösterdi. Ancak tüm değişiklikler aynı derecede hoş karşılanmadı. 'Çevrimiçi' ve 'yazıyor' göstergelerinde yapılan küçük değişiklik de bu nedenle geri alındı.

WHATSAPP, 'Ç' VE 'Y' HARFLERİNİ ÖNCE BÜYÜTTÜ SONRA KÜÇÜLTTÜ

WhatsApp, yeni tasarım değişikliklerini, günlük iletişim için uygulamayı kullanan milyarlarca kişiye sunmadan önce sıklıkla uygulamanın beta sürümlerinde sınırlı bir hedef kitleyle test ediyor.

Geçen hafta, WhatsApp'ın insanların aktif olduğunu veya sizin için mesaj yazdığını size bildirmek üzere tasarlanmış göstergelerde çok küçük bir değişiklik yaptığı fark edildi. Ancak WhatsApp, The Information'a, değişikliğin geri alındığını açıkladı.

Güncelleme sonrası "Online" (Çevrimiçi) yazısı şöyle olmuştu:

Söz konusu değişiklik, 'çevrimiçi' ve 'yazıyor' kelimelerinin baş harflerini büyütmüştü. Meta bu güncellemeyi neden geri aldığını açıklamasa da göstergelerin küçük harflerle yazılmış şekilde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Tekrardan eskisi gibi görünüyor:

Signal ve Telegram gibi diğer sohbet uygulamalarının çoğu benzer küçük harf göstergeleri kullanıyor. Değişiklik WhatsApp'ı bu açıdan rakiplerinden ayırsa da birçok kullanıcı memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Bazıları büyük harfin üst çubuktaki profil fotoğrafı önizlemesine çok yaklaştığını savunurken, bunun WhatsApp'ın kullanıcı arayüzünde kötü durduğunu belirtenler de oldu.