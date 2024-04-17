Değeri 2800 TL'den fazla... Xbox Game Pass'e yeni gelecek oyunlar açıklandı

17 Nisan 2024 11:21 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:21

Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarına her ay vereceği oyunları iki parti halinde sunuyor. Nisan ayının ikinci haftasına girmemizle beraber, geriye kalan günlerde Game Pass abonelerinin bekleyeceği yeni oyunlar da duyuruldu.

İndirimsiz fiyatı 98,75 TL olan Harold Halibut oyunu dün itibarıyla Bulut, PC ve Series X|S konsolları için Game Pass'te yerini aldı. 17 Nisan yani bugün ise Orcs Must Die! 3 oyunu Bulut, PC ve Konsol sahibi olup Game Pass aboneliği bulunanlar için erişilebilir hale gelmiş durumda.

XBOX GAME PASS - NİSAN 2024 (16-30 NİSAN ARASI)

Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Xbox Game Pass abonelerine 16-30 Nisan tarihleri arasında sunulacak oyunlar şöyle:

Harold Halibut (PC, Bulut, Series X|S) - 98,75 TL - 16 Nisan

Orcs Must Die! 3 (PC, Bulut, Konsol) - 195 TL - 17 Nisan

EA Sports NHL 24 (Konsol) - 1.399 TL - 18 Nisan

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, Bulut, Konsol) - 899 TL - 23 Nisan

Another Crab’s Treasure (PC, Bulut, Konsol) - Fiyat belirsiz - 25 Nisan

Manor Lords (PC) - Fiyat belirsiz - 26 Nisan

Have A Nice Death (PC, Bulut, Konsol) - 240 TL - 30 Nisan

Bütün bu oyunlara ek olarak, 23 Nisan itibarıyla Game Pass Core Dwarf in Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete, Wreckfest oyunlarına erişecekler.

Öte yandan Microsoft nisan ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunları da duyurdu: