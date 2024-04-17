Değeri 2800 TL'den fazla... Xbox Game Pass'e yeni gelecek oyunlar açıklandı
Xbox Game Pass, 'Nisan 2024' dönemi oyun kataloğuna katılacak yeni oyunları duyurdu. Bu yapımlarla birlikte en az 2800 TL cebinizde kalmış olacak.
Microsoft, Xbox Game Pass kullanıcılarına her ay vereceği oyunları iki parti halinde sunuyor. Nisan ayının ikinci haftasına girmemizle beraber, geriye kalan günlerde Game Pass abonelerinin bekleyeceği yeni oyunlar da duyuruldu.
İndirimsiz fiyatı 98,75 TL olan Harold Halibut oyunu dün itibarıyla Bulut, PC ve Series X|S konsolları için Game Pass'te yerini aldı. 17 Nisan yani bugün ise Orcs Must Die! 3 oyunu Bulut, PC ve Konsol sahibi olup Game Pass aboneliği bulunanlar için erişilebilir hale gelmiş durumda.
XBOX GAME PASS - NİSAN 2024 (16-30 NİSAN ARASI)
Microsoft tarafından paylaşılan listeye göre, Xbox Game Pass abonelerine 16-30 Nisan tarihleri arasında sunulacak oyunlar şöyle:
- Harold Halibut (PC, Bulut, Series X|S) - 98,75 TL - 16 Nisan
- Orcs Must Die! 3 (PC, Bulut, Konsol) - 195 TL - 17 Nisan
- EA Sports NHL 24 (Konsol) - 1.399 TL - 18 Nisan
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, Bulut, Konsol) - 899 TL - 23 Nisan
- Another Crab’s Treasure (PC, Bulut, Konsol) - Fiyat belirsiz - 25 Nisan
- Manor Lords (PC) - Fiyat belirsiz - 26 Nisan
- Have A Nice Death (PC, Bulut, Konsol) - 240 TL - 30 Nisan
Bütün bu oyunlara ek olarak, 23 Nisan itibarıyla Game Pass Core Dwarf in Deep Rock Galactic, Superhot: Mind Control Delete, Wreckfest oyunlarına erişecekler.
Öte yandan Microsoft nisan ayının sonunda Game Pass'ten kaldırılacak oyunları da duyurdu:
- 7 Days to Die (PC, Bulut, Konsol)
- Besiege (PC, Bulut, Konsol)
- EA Sports NHL 22 (Konsol)
- Loot River (PC, Bulut, Konsol)
- Pikuniku (PC, Bulut, Konsol)
- Ravenlok (PC, Bulut, Konsol)