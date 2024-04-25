Devlere meydan okuyacak: Nokia'nın sahibi yeni telefonlarını tanıttı

25 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:10

Finlandiya merkezli HMD, Nokia markasını geri plana atıp kendi akıllı telefon modellerini pazara sunma kararı almıştı. Bu kapsamda ilk amiral gemisi mobil cihazını dün piyasaya sürdü.

HMD Pulse Pro, 6.65 inç büyüklüğünde olan ve HD+ çözünürlük (1612 x 720) sunan bir ekranla donatıldı. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç RAM seçeneği sunuyor. Depolama kapasitesi ise 128 GB olan akıllı telefon, microSD kart aracılığıyla 256 GB'a kadar artırma imkanı da tanıyor.

50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü barındıran HMD Pulse Pro, ön tarafında ise videolu görüşmeler ve selfie çekimleri için kullanılabilecek 50 Megapiksel kamerayla kullanıcılarına hizmet veriyor.

2 ANDROID GÜNCELLEMESİ ALACAK

HMD Pulse Pro, 2 Android işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi alacak. 5000 mAh bataryasında 20W hızlı şarj özelliği sunan yeni seçenek; 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve NFC gibi bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapmakta.

HMD'ye göre batarya 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasiteyi koruyacak şekilde tasarlandı. Kullanıma bağlı olarak 60 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

Son olarak HMD Pulse Pro, gücünü 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yanında Mali-G57 MP1 grafik birimi barındıran Unisoc T606 işlemcisinden alıyor. Fiyatı ise 180 euro olarak açıklanan akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.