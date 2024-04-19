Dünya dışı yaşamın incelenmesinde yeni ipucu: Mor bakteriler

19 Nisan 2024 15:24 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:25

Uzaylı yaşamını keşfedersek neye benzeyecek? Bunu bilmemize imkan yok ama lavanta renkli organizmalara özgü kimyasal yapıyı kaydeden bir grup gökbilimciye göre, dünya dışı yaşam avına artık mor bakteriler de dahil olabilir.

Yeni bir çalışmaya göre, bu mikroplar gezegenimizin tarihinin erken dönemlerinde Dünya'ya hakim olmuş olabilir ve Güneşimizden daha küçük sönük kırmızı yıldızların etrafında dönen uzak dünyalarda ortaya çıkmak için çok uygun olabilirler.

MOR, YENİ "YEŞİL" OLABİLİR

Uzaydan Dünya'ya baktığımızda yeşil renk "hayat" anlamına geliyor. Ağaçları, otları, bitkileri ve klorofil yardımıyla büyüyen her şeyi temsil ediyor. Klorofil, Güneş'ten gelen enerjiyi emmek ve ışığı yakıta dönüştürmek için fotosentez kullanan hemen tüm bitkilerde bulunan bir pigment. Aynı zamanda bitkilere yeşil rengini de veriyor.

Ancak Dünya'nın Güneş ışığı veya oksijenin olmadığı bazı ortamlarında yaşam, enerji için kızılötesi radyasyonu kullanıyor. Ve bu bakterilerin çoğu mor renkte. Peki ya diğer dünyalardaki yaşamda Güneş ışığı yerine kızılötesi radyasyon kullanılıyorsa?

Cornell Üniversitesi'nden Lígia Fonseca Coelho, mor bakterilerin çok çeşitli koşullar altında gelişebildiğini söyledi.

TELESKOPLAR GEZEGENLERİ İNCELEYECEK

Araştırmacılar, çalışmalardaki yeni nesil teleskoplardan bazılarının bu dünyaların "mor ışık parmak izlerini" tespit edebileceğini söyledi. Bilinen 5.500'den fazla ötegezegenin varlığı nedeniyle teleskopların birçok hedefi olacak.

Onları inceleyecek gelecekteki gözlemevlerinden bazıları arasında "Aşırı Büyük Teleskop" ve "Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi" yer alıyor. Henüz inşa edilmemiş olan bu teleskopların her ikisi de, yıldızlarının yaşanabilir bölgesindeki ötegezegenlerin kimyasal bileşimine bakacak.

Bilim insanları bu teleskopların yapımını beklerken, renklerin ve kimyasal imzaların yer aldığı bir katalog oluşturuyorlar. Bu renkler, diğer dünyalardaki çeşitli organizmaların bir dış gezegenin yansıyan ışığında sunduğu renkler olabilir. Kaltenegger şunları söyledi:

"Etrafımızda her gün karşılaştığımız şeylere tam olarak benzemiyorsa, teleskoplarımızın yaşamı kaçırmadığından emin olmak için yaşam belirtileri için bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor."

MOR BAKTERİ BULMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADILAR

Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kampüsteki bir göletten numune almak da dahil olmak üzere, mor bakteri bulma çalışmalarına başladılar. Teknik olarak mor bakterilerin sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızıyı içeren bir renk yelpazesi var. Tüm bu bakteriler hayatta kalmak için kızılötesi ışık veya ısı kullanan koşullarda yaşıyor. Fotosentez biçimleri, oksijen üretmeden kızılötesini emiyor.

Coelho, "Zaten burada (Dünya'da) belirli nişlerde gelişiyorlar. Yeşil bitkiler, algler ve bakterilerle rekabet etmediklerini hayal edin: Kızıl Güneş onlara fotosentez için en uygun koşulları sağlayabilir." diye yazdı.

Peki bir yıldızın çevresinde "mor bir nokta" görürsek, bunun orada yaşam olduğunu nasıl bileceğiz? İlk adım, araştırmacıların mor renk tonundan sorumlu olabilecek diğer kaynakları ekarte etmeye çalışması olacak. Bu, araştırmacıların katalogladığı başka bir alan olan renkli mineralleri de içerecek.

Kaltenegger, "Çevremizdeki bu büyüleyici dünyalara gözlerimizi yeni açıyoruz. Mor bakteriler o kadar çeşitli koşullar altında hayatta kalabilir ve gelişebilir ki, birçok farklı dünyada morun yeni yeşil olabileceğini hayal etmek kolaydır." ifadelerini kullandı.