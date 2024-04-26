Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

26 Nisan 2024 16:15 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:10

Bilim insanları, Dünya'yı kozmik radyasyondan ve Güneş'in gezegene yağdırdığı güneş rüzgarından koruyan manyetik alanın, bugünkü halinden çok daha farklı olduğunu düşünse de şimdiye kadar bu alanın tarihine ilişkin kanıt bulunamamıştı.

Yeni araştırmalara göre, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'da ortaya çıkarılan kayaların "Dünya'nın manyetik alanının en eski kanıtını" taşıdığı saptandı.

MANYETİK ALANIN VARLIĞINA İŞARET EDEN EN ESKİ KANIT

Bilim insanları bu kayaların yaklaşık 3,7 milyar yaşında olduğunu tespit etti. Manyetik alanın gücünün de en az 15 mikrotesla olduğu belirtiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, bugünkü manyetik alanın gücü 30 mikrotesla seviyesinde bulunuyor.

Jeofizik Araştırma Dergisi'nde yayımlanan çalışmanın ortak yazarı Claire Nichols, "Güç açısından bugünkü alanla benzerlik taşıması, Dünya'nın manyetik alanını yönlendiren şeyin gücünün milyarlarca yıldır büyük ölçüde değişmediğini göstermektedir" diye yazdı.

Ekip, bu kayalardaki demir parçacıklarının, Dünya'nın manyetik alanını tespit edip kaydedebilen "küçük mıknatıslar" gibi etkili bir şekilde hareket ettiğini açıkladı. Kayalar Grönland'daki Isua Supracrustal Belt'ten ortaya çıkarıldı.

Araştırmaya göre, daha önce en az 3,5 milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilen Dünya'nın manyetik alanının ömrü 200 yıl daha fazla olabilir.

Ekip, tahminlerini "bireysel kristallerin kullanıldığı önceki çalışmalara göre daha doğru ve güvenilir bir değerlendirme" olarak tanımlarken, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Gezegen Bilimleri Profesörü olan Benjamin Weiss, "Bu önemli çünkü bu dönemde yaşamın ortaya çıktığını düşünüyoruz" dedi.

MANYETİK ALAN NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Claire Nichols, "Manyetik alan, Dünya'nın yaşanabilir bir gezegen olarak gerçekten eşsiz olduğunu düşünmemizin nedenlerinden biri. Bizi uzaydan gelen zararlı radyasyondan koruduğu ve aynı zamanda uzun süre stabil kalabilen okyanuslara ve atmosferlere sahip olmamıza yardımcı olduğu düşünülüyor" dedi.

Araştırmacılar, bulguların gezegende yaşamın yerleşmesine yardımcı olan erken dönem koşullarına ışık tutabileceğine inanıyor.