Dünya tarihinde eşi benzeri yok! 150 dakikada paha biçilmez elmas üretildi

25 Nisan 2024 10:56 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:06

Sıvı metallerin karışımına dayanan yeni bir yöntemle, devasa bir sıkıştırmaya gerek kalmadan birkaç dakika içinde yapay bir elmas çıkarabiliyor.

1.025°C veya 1.877°F civarında yüksek sıcaklıklar hala gerekliyken,1 atm'de (veya standart atmosfer biriminde) 150 dakikada sürekli bir elmas film oluşturuldu. Bu, deniz seviyesinde hissettiğimiz basınca eşdeğer ve normalde gereken basınçtan on binlerce kat daha az.

150 DAKİKADA PAHA BİÇİLMEZ ELMAS ÜRETİLDİ

Güney Kore Temel Bilim Enstitüsü'nden araştırmacıların liderliğindeki yenilikçi yaklaşımın arkasındaki ekip, sürecin sentetik elmas üretiminde önemli şekilde ölçeklendirilebileceğinden oldukça emin. Her ne kadar kristalleri oluşturan karbon konsantrasyonu yalnızca birkaç yüz nanometre derinlikte azalsa da bu süreç birkaç ayarlamayla iyileştirilebilecek gibi görünüyor.

Ayrıca yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor ki; ilerleyen zamanlarda, üretilen bu elmaslar lazer, radar, optik ve keskinlik gerektiren çeşitli birçok alanda ekipmanların üretimi yanında ve mücevher üretimi için de kullanılabilecek.