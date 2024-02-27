Dünyada bir ilk! Yapay zekâ çizgi filmi ekranlarda

27 Şubat 2024 20:50 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 21:00

Çin'de yapay zekâ araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi izleyicilerle buluştu. Devlet televizyonu ve radyolarını bünyesinde bulunduran Çin Medya Grubu (CMG)'nin Şanghay Yapay Zeka Laboratuvarı (SAIL) işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Qianqiu Shisong" adlı 26 bölümlük çizgi dizinin ilk bölümü dün yayına girdi.

26 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

SAIL'in WeChat hesabından yapılan açıklamada, filmin yapımında, CMG'nin görsel ve işitsel arşivindeki içeriklerle eğitilen "CMG Media GPT" adı verilen üretken yapay zekâ modeli kullanıldı. Klasik Çin şiirinin ünlü eserlerinin arka plan hikayeleriyle anlatıldığı 7 dakikalık 26 bölümden oluşan çizgi dizide, eski çağlardan sahneler ve karakterlerin tasarım ve animasyonları, dönemin klasik Çin mürekkep boya resimlerine uygun oluşturuldu.

DÜŞÜK MALİYETLİ

Yapımda, ABD'li üretken yapay zekâ geliştiricisi OpenAI'ın piyasaya sürdüğü metinden video üreten Sora'ya benzer araçlardan yararlanıldı. CMG Media GPT'nin karakter ve sahne tasarımında düşük maliyetli ve etkili animasyon prosedürü sağladığı kaydedildi.