15 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:14
EA Play Pro gelen zam ile 40 TL‘den 219 TL‘ye çıktı
Electronic Arts, EA Play Pro abonelik ücretlerinde zam yaptı. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kaynak: TGRT Haber
Electronic Arts (EA), oyunculara geniş bir oyun koleksiyonuna erişim sağlayan EA Play abonelik hizmetini sunuyor. Ancak, son zamanlarda bu hizmetin fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. İşte EA Play Pro abonelik ücretindeki son durum ve zam detayları...
Son zamla birlikte standart paketin fiyatı %447 oranında artarak 40 TL‘den 219 TL‘ye yükseldi. Bugün ise, ek avantajlar sunan Pro seçeneğinde de bir fiyat artışı yaşandı.
EA Play Pro abonelik ücreti, son zam ile birlikte 149,99 TL‘den 699 TL‘ye yükseldi.
Abonelik fiyatları sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde de arttı. EA Play 3,99 eurodan 5,99 euroya, EA Play Pro ise 14,99 eurodan 16,99 euroya çıktı.