Elektrikli araç alacakların korkulu rüyasıydı! Menzil sorununu 'çöpe atan' teknoloji tanıtıldı

26 Nisan 2024 13:03 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:32

Elektrikli araçların bir dezavantajı daha... Güncelleme yapan Tesla sahibi kabusu yaşadı

Elektrikli araçların bir dezavantajı daha... Güncelleme yapan Tesla sahibi kabusu yaşadı

Çin merkezli batarya üreticisi CATL, elektrikli araç endüstrisinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı. Şirket yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 600 kilometrelik bir menzil elde edilmesini sağlayacak yeni bir batarya teknolojisi geliştirdi.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasında en önemli engellerden biri olan menzil sorununa, Shenxing Plus ismi verilen bu bataryayla kökten olmasa da büyük oranda çözüm getirileceği düşünülüyor.

1000 KİLOMETREYİ AŞAN MENZİL

CATL, dünyanın ilk 4C ultra hızlı şarj olabilen pilinin 1000 kilometreyi aşan toplam menzil kapasitesine sahip olduğunu belirtirken, Çin'de birbirleri arasında yaklaşık 1200 kilometre mesafe bulunan, Pekin'den Nankin şehrine yolda şarj etmeden gidilebileceğini söylüyor.

Shenxing Plus, şarj hızında büyük bir sıçrama elde etmek için hızlı lityum iyon iletken kaplama, geçiş metali elemanlarının eklenmesi ve yeni nanometre kapsülleme gibi teknolojileri uygulayarak katot ve anot malzemeleri arasında daha yumuşak ve daha verimli enerji iletimi sağlıyor.

CATL, yüksek akım şarjı sırasında ısıyı hızla dağıtmak için akü sistemindeki terminallerin aşırı akım alanını ve kapasitesini genişlettiğini açıkladı.

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA BİLE YÜKSEK ŞARJ HIZLARI

LFP (Lityum Demir Fosfat) türündeki Shenxing Plus, sınıfındaki en önemli sorunlardan birini çözüyor: LFP bataryalar uygun fiyatlı olmalarına karşın düşük sıcaklıkta performans kaybı yaşamaları ve yavaş şarj sorunuyla müşterileri uğraştırmalarıyla bilinir.

Bununla birlikte CATL'a göre pil, -20 derecelerde dahi süper hızlı şarj özelliği ile yüksek performansta çalışabiliyor. Bu özelliği, elektrikli araç sahiplerine hava sıcaklıklarının eksinin altına düştüğü dönemlerde yüksek hızlı şarj imkanı sunuyor.