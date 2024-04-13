Elektrikli araçların bir dezavantajı daha... Güncelleme yapan Tesla sahibi kabusu yaşadı

13 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:45

0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi

0-100'ü 2,1 saniye olan Tesla Model S Plaid için yeni spor koltuklar geldi

Ekran adı Brianna Janel olan TikTok fenomeni, sıcak bir günde Tesla'sının yazılım güncellemesini tamamlarken sıkışıp kaldıktan sonra "korkunç bir tavuk gibi kızardığını" söyledi.

Janel, paylaştığı videoda, aracın dahili ekranında görüntülenen bir mesaja göre, yazılım güncellemesinin 24 dakika sürmesini beklediğini söyledi. Bu süre zarfında hem iş görüşmesini tamamlayacaktı hem de sipariş verdiği yemeği bekleyecekti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Yayınlandığı sırada 18,3 milyon izlenme alan ilk videosunda Janel, takipçilerine, arabanın içindeyken güncellemeyi etkinleştirirlerse mahsur kalacaklarını söyledi, "Ben de bunu yaptım ve şimdi arabamda sıkışıp kaldım. Arabamın içinde sıcaklık 46 derece" dedi.

TESLA'NIN KULLANIM KILAVUZU BU KONUDA UYARIYOR

Tesla'nın kullanım kılavuzu, sahiplerini yazılım güncellemeleri sırasında bazı güvenlik özelliklerinin devre dışı bırakıldığı konusunda uyarıyor ve güncelleme yüklenirken kapı veya pencereleri açmamalarını aksi takdirde araca zarar verecekleri bilgisini aktarıyor.

Janel viral olan videosunun devamında, "Biraz korkuyorum, umarım havam bitmez. Aksi takdirde kapıları veya pencereleri açamam, potansiyel olarak arabama zarar verebilirim. Yani evet. Bir sonraki duyuruya kadar arabamda mahsur kalacağım." ifadelerini kullandı.

JANEL'İN TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenomenin videosuna yorum yapan kullanıcılar ikiye bölündü. Bazıları Janel'in arabada acil durumlar için bulunan "manuel serbest bırakma" özelliğini kullanmadığı için eleştirirken, yaşanan bu durumu "büyük bir güvenlik sorunu" olarak nitelendirip Tesla'yı suçlayanlar da oldu.

6 YILDIR İLK KEZ ARAÇ İÇİNDE GÜNCELLEMİŞ

Janel paylaştığı bir başka videoda, Tesla'sına yaklaşık 6 yıldır sahip olduğunu, ancak ilk kez içerideyken arabayı güncellemeye karar verdiğini söyledi.

Güncelleme süresi 30'uncu dakikaya ulaştığında araca zarar vermek istemediği için beklemeye karar verdiğini, fakat sağlığını gerçekten riske attığını hissetseydi kapıyı açacağını da sözlerine ekledi.

40 DAKİKA BOYUNCA MAHSUR KALDI

Fenomen, güncellemenin tamamlanmasını 40 dakika bekledikten sonra arabasından çıkmayı başardığını belirtti. O anları "Kelimenin tam anlamıyla ter damlıyorum, bunu yüzümde görebilirsiniz. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim." ifadeleriyle anlattı.