Elektrikli MINI Aceman görücüye çıktı! Fiyatı, tasarımı ve özellikleri

25 Nisan 2024 13:28 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 13:28

BWM Grubu'nda faaliyet gösteren MINI, "Aceman" elektrikli otomobilini görücüye çıkardı. Cooper ve Countryman gibi modellerinde görmeye alışık olduğumuz tasarım dilinden ödün vermeyen Aceman, kapalı ızgarası ve LED destekli farlarıyla dikkatleri çekiyor.

MINI ACEMAN, E VE SE VERSİYONLARIYLA GELDİ

Tamamen yeni bir model olan ve köşeli hatlara sahip tasarımıyla gelen MINI Aceman, "E" ve "SE" olmak üzere iki versiyonla satışa sunulacak. İki versiyon arasındaki fark, beygir gücü ve tork gücü gibi özelliklerde bulunuyor.

Aceman E, 135 kW (181 hp) maksimum güç ile 290 Nm tork üretim kapasitesine sahip bir elektrikli motorla desteklenirken, Aceman SE'de ise 160 kW elektrik motoruyla maksimum güç 215 hp seviyesine yükseliyor ve 330 Nm de tork üretim değeri bizleri karşılıyor.

Düşük modelde 40.7 kWh'lik bataryayla 310 kilometre WLTP menzil kapasitesi bulunurken, üst modelde bu seçenek 45.2 kWh (406 kilometre) seviyesine yükselmiş durumda. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise E'de 7,9 saniye, SE'de 7,1 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

4075 mm uzunluğa, 1754 mm genişliğe ve 1495 mm yüksekliğe sahip olan elektrikli araç, 5 kişilik bir oturma kapasitesinin yanı sıra 300 litre bagaj hacmini de bünyesinde barındırıyor. Bagaj hacmi 60:40 oranında yatırılarak 1005 litreye kadar genişletilebiliyor.

MINI ACEMAN FİYATI

Mini Aceman, Avrupa pazarında 2024'ün son çeyreğinde yollara çıkacak. Başlangıç fiyatı 35 bin euro olarak açıklandı. Türkiye'de kaç paraya satılacağına dair bilgi yok.