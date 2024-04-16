Elon Musk çıldırdı! X (Twitter) resmen ücretli oluyor

16 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:10

Elon Musk kararını verdi: X'te bir dönem daha kapandı

Elon Musk kararını verdi: X'te bir dönem daha kapandı

Elon Musk, sosyal ağda paylaşım yapılabilmesi ve bot sorununun önüne geçilebilmesi için yeni X kullanıcılarından küçük bir ücret talep etmeyi planladığını açıkladı.

X'in web sitesinde yer alan söz konusu değişiklikler hakkında paylaşım yapan bir X hesabına yanıt olarak Musk, yeni hesaplardan küçük bir ücret talep etmenin bot saldırısını durdurmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Musk, kullanıcıların gerçek olduklarını doğrulamalarını sağlayan CAPTCHA gibi araçlara atıfta bulunarak, "Şu anda yapay zeka (ve trol çiftlikleri) 'sen bot musun' sorusunu kolaylıkla geçebiliyor." ifadelerini kullandı.

ÜCRET ZORUNLULUĞU ÜÇ AYDA KALKACAK

Musk daha sonra başka bir kullanıcıya yanıt verirken, yeni hesapların oluşturulduktan üç ay sonra herhangi bir ücret ödemeden gönderi yayınlanabileceğini sözlerine ekledi.

Sosyal platformla ilgili pek çok duyuruda olduğu gibi bu politikanın ne zaman geçerli olacağı ve yeni kullanıcıların ne tür ücretler ödemesi gerekebileceği konusunda şu anda herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

İKİ ÜLKEDE DENEMEYE BAŞLANMIŞTI

Geçtiğimiz ekim ayında X, Yeni Zelanda ve Filipinler'de doğrulanmamış yeni kullanıcılardan yılda 1 dolar ücret almaya başladı. Bu bölgelerden platforma kaydolan yeni ücretsiz kullanıcılar gönderileri okuyabiliyor ancak etkileşime geçemiyordu.

İçerik yayınlamak, gönderileri beğenmek, yeniden paylaşmak, yanıtlamak, yer işareti koymak ve alıntı yapmak için bir ücret ödemeleri gerekiyordu. Musk'ın diğer bölgelere de benzer bir ücret uygulayabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.