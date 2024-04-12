Elon Musk kararını verdi: X'te bir dönem daha kapandı

12 Nisan 2024 11:22 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:22

X, Premium abonelerine verdiği mavi tik rozetinin gizlenebilmesi özelliğini kaldırdığını açıkladı. Kullanıcılar artık isteseler de istemeseler de bu rozet profillerinde gösterilecek.

X'in değişiklik hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için gönderdiği bildirimde, "X Premium'un onay işaretini gizleme özelliği yakında kullanımdan kaldırılacak. X Premium özelliklerinizi yönetmek için dokunun." ifadeleri kullanıldı.

ÖZELLİK GEÇEN YIL KULLANIMA AÇILMIŞTI

X (eski adıyla Twitter), onay işaretini gizleme özelliğini geçen yıl devreye almıştı. İnternet sitesindeki "Yardım" sayfasında, mavi tik rozetinin gizlendikten sonra hem profillerde hem de gönderilerde artık görünmeyeceğini belirtmişti.

NEDEN KALDIRILDIĞI BELLİ DEĞİL

Hesap ayarlarında bulunan "Profil özelleştirme" kısmına eklenen "Mavi onay işareti gizleme" seçeneğinin neden kaldırıldığına dair ise Elon Musk'tan veya X yönetiminden bir açıklama gelmedi.

X, MAVİ TİK ROZETİNİ ÜCRETSİZ VERMEYE BAŞLADI

Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde X Premium aboneliğini ve mavi tok rozetini ücretsiz dağıtacağı bir sistemi devreye aldıklarını açıkladı.

Buna göre, 2500'den fazla doğrulanmış abone takipçisi olan tüm X hesapları Premium özelliklerine ve 5000'in üzerinde takipçisi olan hesaplar da Premium+ paketine ücretsiz olarak sahip olacaklar. Musk'ın bu kararına bazı kullanıcılar, "istemedikleri halde mavi tik aldıkları için" tepki göstermişti.

X, Elon Musk yönetimine geçtiğinden beri mavi tik rozetlerini Premium özelliği kapsamında sunuyor. Daha önce yalnızca tanınmış kişi ve kurumlar başvuru yaparak ve gerekli koşulları karşılamaları durumunda alabiliyorlardı.