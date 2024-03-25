Elon Musk sınırları zorluyor: Neuralink'in yeni çipi görme engellilere umut olacak

25 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:10

Yapay zeka bunu da başardı! Artık düşünceler okunabiliyor

Yapay zeka bunu da başardı! Artık düşünceler okunabiliyor

Neuralink'in sahibi Elon Musk, şirketin geliştirmekte olduğu "Blindsight" isimli yeni implante edilebilir beyin çipini duyurdu. Halihazırda maymunlar üzerinde test edildiği belirtilen çipin, gelecekte görme engelli insanlar için de umut olacağına inanılıyor.

Musk, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Neuralink'in beyin çipi teknolojisiyle kör maymunların görme yetisi kazandığını söyleyerek, "Blindsight implantı maymunlarda zaten çalışıyor." açıklamasında bulundu.

"ÇÖZÜNÜRLÜK BAŞLANGIÇTA NİNTENDO GRAFİKLERİ GİBİ OLACAK"

Teknoloji milyarderi, çip takıldığında çözünürlüğün ilk etapta "erken dönem Nintendo grafikleri gibi" olacağını yani çok net bir görüntü sunmamayacağını belirtti. Ancak gelecekte normal insan görüşünü de aşabilecek seviyeye geleceğini öne sürdü.

"HİÇBİR MAYMUNA ZARAR VERMEDİ"

Musk, denemeler sırasında hiçbir maymunun ölmediğini veya ciddi şekilde yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

Yeni ürün, kullanıcıların bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak tanıyan Neuralink'in Telepathy çipini takip ediyor. Ocak ayında Musk, bir hastanın beynine çip yerleştirildikten sonra iyileştiğini açıklamıştı ve daha sonra bilgisayar fare imlecini zihniyle hareket ettirebildiğini söylemişti.

Perşembe günü Neuralink, felçli hastanın yalnızca zihin kontrolünü kullanarak satranç oynadığı bir video yayınladı. ABD ilaç düzenleme kurumu Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), şirketin ilk denemesini geçen yılın mayıs ayında onayladı.

Prosedür, beynin hareket niyetini kontrol eden kısmına 64 esnek ipliğin yerleştirilmesini gerektiriyor. İnce olduğu için bir robot tarafından implante edilen ipler, daha sonra implantın beyin sinyallerini kaydedip bir uygulamaya iletmesine olanak tanıyor ve bu da kişinin nasıl hareket etmeye karar verdiğini çözüyor.