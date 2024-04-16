Elon Musk yalanlamıştı! Tesla'nın ucuz arabasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

16 Nisan 2024 14:32 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:33

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, haber ajansı Reuters'in "Tesla, yatırımcıların büyümesini kitlesel bir otomobil üreticisi haline getirmek için güvendiği uzun süredir vaat edilen ucuz otomobili iptal etti" iddiasını reddetmişti.

Ajans, haberini "konuya aşina olan üç kaynağa ve şirketin iç mesajlarına" dayandırsa da Elon Musk "Reuters yalan söylüyor (yine)" diyerek açık bir şekilde yalanlamıştı. Birkaç gün geçtikten sonra, Tesla'nın ucuz elektrikli otomobil projesiyle ilgili yeni bir söylenti dolaşmaya başladı.

TESLA, UCUZ ARABA ÜRETECEK Mİ ÜRETMEYECEK Mİ?

Electrek haber sitesi, Musk'ın yalanlamasına rağmen Tesla'nın bazen "Model 2" olarak da adlandırılan, yakında çıkacak 25 bin dolarlık elektrikli otomobilini gerçekten de geri plana attığını iddia etti.

"NV9" kod ismiyle bilinen proje, Tesla'nın çok daha ucuz elektrikli araçlara olanak sağlaması beklenen yeni nesil araç platformu üzerinde çalışacak. Aynı platformdaki bir diğer araç ise, Model 3'ten daha ucuz ve daha küçük bir model olarak piyasaya sunulacak.

Electrek'e göre Elon Musk'ın Reuters'i yalanlaması, ajansın ucuz elektrikli otomobil projesini tamamen iptal ettiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Ancak haber sitesi, kaynaklarının Tesla'nın NV9 olarak adlandırılan programı "ertelediğini" doğruladığını öne sürüyor.

TESLA, DÜMENİ 'ROBOTAXI'YE KIRDI

Tesla, şu anda tüm odağını Robotaxi projesini hayata geçirmeye çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, sıfırdan kendi kendine sürüş için tasarlanmış bu aracın 8 Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacağını açıklamıştı.