Elon Musk'a kötü haber! Threads'in güncel kullanıcı sayısı açıklandı

25 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 10:39

Elon Musk'ın sosyal medya ağı X'e (eski adıyla Twitter) rakip olarak çıkarılan Threads, günlük aktif kullanıcı sayısı açısından öne geçmeye başladı.

Apptopia'nın verilerine göre, kasım ayından bu yana günlük aktif kullanıcı sayısı istikrarlı bir şekilde artan Threads, Amerika Birleşik Devletleri'nde rakibini geride bıraktı. Bu trend, Threads'in Apple'ın en çok indirilen uygulaması haline geldiği aralık ayından beri sürüyor.

GÜNLÜK KULLANICI SAYISINDA 20 MİLYONU AŞTI

Şu anda Threads'in günlük ortalama 28 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Aktif kullanıcı, uygulamayı 24 saat içinde en az bir defa açan kişileri temsil etmekte. Verilere göre platform, aralık ayından bu yana yüzde 55 oranında artış gördü.

X'te ise durum pek parlak değil. Elon Musk'ın iki yıl önce 44 milyar dolara satın almış olduğu şirket, anavatanında 22 milyon günlük aktif kullanıcı sayısında duruyor. X'in günlük kullanıcıları son üç aydır nispeten yatay seyretse de 17 milyon seviyesine düştüğü aralık ayından beri yükselişte.

X kullanıcıları, Musk'ın platformu devralmasından öncesine kıyasla genel olarak düşük kalıyor. Sensor Tower tahminlerine göre, dünya çapındaki günlük kullanıcı sayısının Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 19 azaldığı bildirildi.

THREADS'İN AYLIK AKTİF KULLANICILARI YÜKSELİŞTE

Öte yandan Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısı da belli oldu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, uygulamanın umduğu gibi ilerlemeye devam ettiğini belirterek, 150 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu söyledi. Şubat ayındaysa 130 milyon olarak açıklamıştı.

THREADS TÜRKİYE'DE KAPATILDI

Bu arada Meta, Rekabet Kurumu'nun Instagram ile Threads arasındaki veri aktarımına geçici tedbir koyan kararı nedeniyle 29 Nisan'dan itibaren Threads'e erişimi kapatacak.

Şirket, Rekabet Kurumu ile çözüm yolları için görüşmeye devam edeceklerini, en kısa zamanda uygulamayı yeniden Türkiye'de sunmayı umduğunu ve o zamana kadar kullanıcıların hesaplarını dondurabileceklerini veya silebileceklerini sözlerine ekledi.