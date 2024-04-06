Elon Musk'tan 'Grok' hamlesi: Kapılarını herkese açtı

06 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:20

Sosyal ağ X, Elon Musk'ın geçen ay daha fazla ücretli kullanıcıya genişletileceğini duyurmasının ardından xAI'nın Grok sohbet robotuna erişimi Premium katman abonelerine sunuyor. Şirket destek sayfasında, Premium abonesi olan herkesin belirli bölgelerde botla etkileşime girebileceğini söyledi.

Geçen yıl, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, Grok'u duyurduktan sonra Premium+ kullanıcılarına açtı. Bu kullanıcılar ayda 300 TL veya yıllık 3 bin 140 TL abonelik ücreti ödüyorlardı. Son güncellemeyle birlikte ayda 150 TL / yılda 1570 YL ödeyen kullanıcılar da sohbet botuna erişebiliyor.

GROK İKİ MOD İLE KULLANILABİLİYOR

Kullanıcılar Grok ile "Normal modda" veya "Eğlence modunda" sohbet edebilir. Diğer Büyük Dil Modeli (LLM) ürünleri gibi Grok da sohbet robotunun yanlış yanıtlar vereceğini belirten etiketler gösteriyor.

Bunun bazı örneklerini zaten gördük. Bu haftanın başlarında X, Grok'ta sohbet robotunun trend haber hikayelerini özetlediği yeni bir keşfetme görünümünü kullanıma sundu. Jeff Bezos ve NVIDIA destekli Perplexity AI da haberleri özetlediğini belirtmekte fayda var.

MANŞET DE ATABİLİYOR

Ancak Grok, manşet yazarak hikayeleri özetlemekten bir adım daha ileri gidiyor gibi görünüyor. Mashable sitesinin belirttiğine göre sohbet botu "İran Tel Aviv'i Ağır Füzelerle Vuruyor" şeklinde sahte bir manşet yazdı.

Musk muhtemelen OpenAI'nin ChatGPT'si, Google'ın Gemini'si veya Anthropic'in Claude'u gibi diğer ürünlere rakip olmak için daha fazla insanın Grok'u kullanmasını istiyor. Tesla CEO'su son birkaç aydır OpenAI'yı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olma hedefinden saptığı yönünde eleştiriyordu.