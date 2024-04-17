Emojiyle müzik bulma dönemi! Üzgün surat artık liste oluşturuyor

17 Nisan 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:25

Yapay zeka son zamanlarda gündelik kullandığımız hemen hemen her uygulamaya entegre olmaya başladı. Müzik uygulamaları da bunlardan biriydi. Spotify, geçen hafta oynatma listesi oluşturabilen yapay zekâ özelliğini birkaç ülkede kullanıma sunmuştu.

Bugün ise dev şirket Amazon'un müzik servisi Amazon Music'ten böyle bir hamle geldi. Amazon Music, Maestro ismini verdiği yapay zeka özelliğini resmi olarak tanıttı. Maestro, Spotify’ın özelliğine benzer bir işleve sahip.

MAESTRO, ÜZGÜN SURATI ANLIYOR

Amazon Music kullanıcıları, nasıl bir çalma listesi oluşturmak istediklerini metin komutları yoluyla yeni özellik Maestro’ya iletiyor. Yapay zeka da isteklere uygun şekilde listeler oluşturuyor. Üstelik komutlarda emoji kullanmak da mümkün olacak. Örneğin üzgün surat emojisi koyulduğunda yapay zeka modeli Maestro, kullanıcının ne demek istediğini anlayabilecek.

Amazon’un aktardığına göre kullanıcılar oluşturdukları bu listeleri kütüphanelerine kaydedebilecek. Ayrıca diğer Amazon Music kullanıcılarıyla da paylaşabilecek.

Yalnızca Amazon Music uygulaması üzerinden kullanılabilen yeni özellik Maestro, şu an için beta aşamasında çıkış yaptı ve ABD’deki belli sayıda kullanıcı üzerinden test ediliyor. Şirket, daha geliştirilme aşamasında olduğu için her seferinde doğru sonuçlar oluşturamayabileceğini de belirtti. Maestro'nun tam sürümünün çıkış tarihi ise belirsizliğini koruyor.

TÜRKİYE'DE BULUNMUYOR

Amazon'un müzik servisi henüz Türkiye'ye giriş yapmadı. Bu nedenle Maestro geniş çapta kullanıma sunulduğunda maalesef ülkemizden erişilebilir olmayacak. Gelip gelmeyeceği konusunda da şirketten herhangi resmi bir açıklama gelmedi.