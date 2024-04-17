En az 4 yıl batarya sağlığı garantili telefon Vivo T3x tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

17 Nisan 2024 15:06 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:06

Vivo, orta segmentteki varlığını güçlendirmek için yeni bir cep telefonu olan Vivo T3x'i tanıttı. Yenilikçi özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu yeni model, kullanıcılara üst düzey performans ve dayanıklılık sunmayı amaçlıyor.

Vivo T3x, FHD+ çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip olan 6,72 inç büyüklüğündeki LCD ekranıyla ön plana çıkıyor. Tam 1000 nit tepe parlaklık seviyesiyle kutusundan çıkan mobil cihaz, delikli çentik barındıran ekranında 8 Megapiksel ön kamerayı da ağırlıyor.

VIVO T3X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120Hz LCD

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 4/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 44W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Funtouch OS 14, Android 14

Qualcomm'un orta segmentteki telefon modellerine hitap eden Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden gücünü alan Vivo T3x, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama alanıyla kullanıcılarına hitap ediyor. Ayrıca depolamayı yeterli bulmayanlar, microSD kart ile artırabiliyorlar.

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 yazılımıyla desteklenmeye devam eden akıllı telefon, arka tarafında bir adet f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera bulunduruyor. Ek olarak 2 Megapiksel derinlik sensörü de yardımcı kamera olarak vatandaşlara hizmet veriyor.

4 YIL BOYUNCA PİL SAĞLIĞI YÜZDE 80'İN ALTINA DÜŞMEYECEK

Vivo'ya göre T3x'in 6 bin mAh büyüklüğündeki bataryası, 4 yıl boyunca sağlığını yüzde 80 oranında koruyabilecek şekilde tasarlandı. Çift stereo hoparlörleriyle de dikkat toplayan cihaz "Crimson Bliss" ve "Crimson Yeşil" olmak üzere iki renk seçeneğiyle pazarda yerini alıyor.

VIVO T3X FİYATI

Vivo, T3x modelinin fiyatını 4 GB + 128 GB depolamalı model için 161 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolamalı model için de 197 dolar olarak açıkladı. Çinli teknoloji devi, cihazı Hindistan'da satışa sunarken diğer ülkelere ne zaman getireceğiyle ilgili ayrıntı vermedi.