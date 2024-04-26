Epic Games'in ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu

26 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:52

Son kale de düşüyor: Epic Games'ten tüm oyunlara zam sinyali

Son kale de düşüyor: Epic Games'ten tüm oyunlara zam sinyali

Her perşembe ücretsiz oyun kampanyasıyla karşımıza çıkan Epic Games bu hafta toplam Steam fiyatları 830 TL'den fazla olan iki tane oyunu bedava dağıtma kararı aldı.

İlk sırada, "Soğuk Savaş'ın bitiminden kısa bir süre önce kullanıcıları Doğu Berlin'den paralel bir gerçekliğe götüren birinci şahıs bir nişancı oyunu" olarak tanıtılan 'Industria' bulunuyor. Steam'den satın almaya kalktığınızda ödemeniz gereken tutar 10,49 dolar (342 TL).

Aksiyon ve macera türündeki Industria'ya Lisa: Definitive Edition eşlik ediyor. Hikaye odaklı orijinal RYO Lisa: The Painful ve devam oyunu Lisa: The Joyful'un yer aldığı Definitive Edition, oyunculara Olathe'yi keşfedip bu diyarın çarpık sırlarını açığa çıkaracakları bir deneyim vaat ediyor.

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store'daki ücretsiz oyunları yüklemek Epic hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer yoksa firmanın internet sitesine girerek kaydolabilir ve bedava verilen oyunları indirebilirsiniz. Kampanya süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

Bu haftaki iki oyun 2 Mayıs saat 18.00'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek.

EPIC'TEN 'DOLARA GEÇİŞ' SİNYALİ GELDİ

Öte yandan Epic Games, geçtiğimiz günlerde Türk oyunseverleri oldukça korkutan bir adım attı. Bazı kullanıcılarına mail göndererek, bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi yansıtacak şekilde güncellediğini söyledi.

Bahsedilen "sınıf güncellemesi" hakkında daha fazla detay verilmese de "döviz kurlarının güncellendiği" bilgisi göz önüne alındığında, Epic Games'teki oyunlara ciddi oranlarda zam geleceği tahmin ediliyor. Hatta Steam gibi TL'yi kaldırıp dolara geçeceği de tahmin ediliyor.