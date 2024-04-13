Eski modelleri de unutmadı! Samsung, One UI 6.1'in geleceği diğer cihazları açıkladı

13 Nisan 2024 16:21 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 16:29

Samsung, sonunda Galaxy AI özelliklerinin 2022 ve 2021'de piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy akıllı telefonlarına geleceğini doğruladı. Ayrıca bu cihazların mayıs ayından itibaren One UI 6.1 güncellemesini alacakları da belirtildi.

ONE UI 6.1 VE GALAXY AI ALACAK DİĞER TELEFONLAR

Bu bilgiyi açıklayan Samsung Güney Kore topluluk sayfasındaki moderatörüne göre, One UI 6.1 ile Galaxy AI alacak 2021 ve 2022 amiral gemileri şunlar:

Galaxy S21 serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S22 serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8 serisi

HER ÖZELLİK GELMEYECEK

Ancak bir sorun var: 2021'de piyasaya sürülen cihazlar yalnızca iki yapay zeka özelliğine kavuşacaklar. Bunlardan bir tanesi Google destekli "Circle to Search", diğeri ise "Magic Rewrite" işlevi olacak.

Magic Rewrite, Samsung klavyeyi kullanarak mesajlarınızın stilini ve tonunu değiştirebileceğiniz Galaxy AI özelliği olan Chat Assist'i ifade ediyor. Circle to Search ise, bir fotoğrafta veya videoda merak ettiğiniz bir öğeyi daire içine alarak Google'da araştırmanızı sağlıyor.

Bununla birlikte 2022'de piyasaya sürülen cihazlarda durum daha farklı. İki yıl önceki akıllı telefonlar, Galaxy S23 FE ile aynı yapay zeka özelliklerine sahip olacak, yani Instant Slo-mo hariç tüm özelliklere erişebilecekler. Instant Slo-mo, ekrana parmağınızla basılı tutarak herhangi bir videoyu yavaşlatmanıza imkan tanıyor.

Tüm bu cihazların mayıs ayı başlarında One UI 6.1'i alacakları ifade edildi. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, mayıs ayının başındaki zaman çizelgesi Kore'ye özel olabilir ve güncelleme bu ay bazı pazarlarda yayınlanmaya başlayabilir.

GALAXY AI TÜRKÇE OLUYOR

Samsung geçtiğimiz günlerde, Galaxy AI kapsamında sunduğu yapay zeka özellikleri için Türkçe desteği ekleyeceğini duyurdu. Türkiye'deki Samsung kullanıcılarının merakla beklediği güncelleme, açıklamaya göre bu yılın sonuna doğru yayınlanacak.