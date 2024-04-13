Fallout 4 için uzun zamandır beklenen güncelleme duyuruldu

13 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 09:44

Beğenilen Fallout dizisinin yayınlanmasının hemen ardından Bethesda nihayet uzun zamandır beklenen Fallout 4 yeni nesil güncellemesinin çıkış tarihini duyurdu.

FALLOUT 4'ÜN PS5 VE XBOX SÜRÜMÜ GELİYOR

Kıyamet sonrası açık dünya rol yapma oyununun ücretsiz yükseltmesi, 25 Nisan'da Xbox Series X ve S ile PlayStation 5'te çıkacak ve konsollar için yerel uygulamalar, performans modu ve kalite modu ayarlarının yanı sıra kararlılık iyileştirmeleri ve düzeltmeleri içeriyor.

Bu da, oyunun saniyede 60 kareye kadar ve artırılmış çözünürlükle oynanabileceği anlamına geliyor.

Bethesda bir blog yazısında, PlayStation 4 ve Xbox One'daki Fallout 4'ün de kararlılık iyileştirmeleri, giriş ve görev düzeltmeleri içeren ücretsiz bir güncelleme alacağını söyledi. Ve son olarak, PC için ücretsiz bir Fallout 4 güncellemesi de duyuran firma, geniş ekran ve ultra geniş ekran desteğinin yanı sıra Creation Kit'e yönelik düzeltmeler ve çeşitli görev güncellemelerini de sunacak.

Bethesda, Fallout 4'ün Steam, Microsoft Store ve GOG'daki PC sürümlerine sahip oyuncuların kararlılık, modlar ve hata düzeltmeleri alacaklarını söyledi. Fallout 4 aynı zamanda Epic Games Store'da da satılacak ve Steam Deck tarafından da desteklenecek.