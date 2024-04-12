Fallout 76 13-14 Nisan'da Steam'de ücretsiz olacak

12 Nisan 2024 18:55 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 18:58

Dünyanın en büyük çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuları sevindirecek bir kampanyayı duyurdu. Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu da ücretsiz oyun fırsatı sunan Steam, bu sefer de oyunculara ikonik bir yapımla sürpriz yapacak. Toplamda 83,98 dolarlık değere sahip olan iki oyun, 13-14 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

FALLOUT 76 BU HAFTASONU ÜCRETSİZ OYNANACAK

Fallout 76, Steam'in hafta sonu ücretsiz oyunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bethesda'nın sevilen açık dünya RPG oyunu, oyunculara ücretsiz deneyim imkanı sunacak.

Ayrıca, oyuna yüzde 80 indirim uygulanacak, böylece oyuncular, kampanya sonrası oyunu satın almak istediklerinde cazip bir fiyattan faydalanabilecekler.