Filistin destekçisi çalışanını kovmuştu! En çok satan markalarda 'Apple' şoku!

15 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:34

Eski modelleri de unutmadı! Samsung, One UI 6.1'in geleceği diğer cihazları açıkladı

Eski modelleri de unutmadı! Samsung, One UI 6.1'in geleceği diğer cihazları açıkladı

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024 yılının ilk çeyreğine ait akıllı telefon satış verilerini içeren bir yeni raporunu kamuoyuna sundu.

Paylaşılan verilerde, ABD'li teknoloji üreticisi Apple'ın akıllı telefon sevkiyatlarının yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 10 düştüğü ve liderliği Samsung'a kaptırdığı belirtildi. Ocak 2024 ile Mart 2024 tarihleri arasında küresel telefon sevkiyatlarının ise yüzde 7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldiği bildirildi.

SAMSUNG, APPLE'A 10 MİLYON ADET FARK ATTI

Samsung, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 0,7 oranında düşüş yaşadı. Şirketin pazar payı 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 20,8 olarak ölçüldü ve toplam satış rakamı 60,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

Apple'ın satışları ise aynı dönemde 50,1 milyon olarak gerçekleşti. Yüzde 17,3 pazar payıyla Samsung'un gerisinde kalan iPhone üreticisi, geçen yıldan bu yana satışlarında yüzde 9,6 gerilemeyle karşılaştı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER YÜKSELİŞTE

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yıldan yıla satışlarını yüzde 33,8 artırarak 40,8 milyona çıkarmayı başardı. Akıllı telefon pazarında üçüncü olan firmayı bir başka Çinli üretici Transsion yüzde 9,9'luk pazar payı ve 28,5 milyon telefon satışıyla takip etti.

Bir başka Çinli teknoloji şirketi Oppo'da da düşüş kaydedildi. Yıldan yıla satışlarda yüzde 8,5 düşüş yaşayan Oppo, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 8,7 pazar payına sahip olup 25,2 milyon satış gerçekleştirdi. Böylece ilk 5'i Çinli markalar domine ederken, ilk 2'yi Samsung ve Apple paylaştı.

APPLE, FİLİSTİN'E DESTEĞİ CEZALANDIRDI

WIRED dergisinin nisan ayı başındaki haberine göre, Apples4Ceasefire isimli bir grup, Apple'ın ABD'deki Filistinli bir Apple Store çalışanını "Filistin halkını destekleyen aksesuarlar taktığı için" işten çıkardığını iddia etti ve protesto düzenledi.

Mevcut veya eski Apple çalışanı olduklarını söyleyen yaklaşık 300 üyeyi kapsayan grup, Apple Lincoln Park mağazasındaki kovulmanın münferit bir olay olmadığını belirtiyor.