Ford araçlarda yangın riski! Etkilenen modeller geri çağrıldı

15 Nisan 2024 09:09 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:10

Ford, yakıt enjektörlerinden sıcak motor yüzeylerine benzin sızarak yangın riskini artırabileceği bir sorunla karşılaşan yaklaşık 43 bin adet SUV modelini geri çağırma kararı aldı. Ancak geri çağırma çözümü, yakıt sızıntılarının onarılmasını içermiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre geri çağırma, 2022 ve 2023 model yıllarına ait belirli Bronco Sport SUV araçların yanı sıra 2022 yılına ait Escape SUV'ları kapsıyor. Bu araçların tamamı 1,5 litrelik motorlara sahip.

ARAÇLARDA YANGIN RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Ford, ABD güvenlik düzenleyicilerine sunduğu belgelerde, yakıt enjektörlerinin çatlayabileceğini ve ateşleme kaynaklarının yakınında benzin veya buhar birikebileceğini ve muhtemelen yangınlara neden olabileceğini söylüyor.

Bayiler, benzinin sıcak yüzeylerden aracın altındaki zemine akmasını sağlamak için bir tüp takacak. Ayrıca yakıt enjeksiyon sistemindeki basınç düşüşünü tespit etmek için motor kontrol yazılımını da güncelleyecekler. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi web sitesinde çarşamba günü yayınlanan belgelere göre, bu gerçekleşirse yazılım yüksek basınçlı yakıt pompasını devre dışı bırakacak, motor gücünü azaltacak ve motor bölmesindeki sıcaklıkları kesecek.

KAZA VEYA YARALANMA OLMADIĞI BELİRLENDİ

Şirket, belgelerde beş kaput altı yangın ve 14 yakıt enjektörünün garanti kapsamında değiştirildiğine dair raporların bulunduğunu, ancak herhangi bir kaza veya yaralanma raporunun bulunmadığını belirtti.