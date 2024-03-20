Fransa'dan Google'a dev ceza

20 Mart 2024 14:27 - Güncelleme : 20 Mart 2024 14:27

Fransa Rekabet Kurumu, Google'a medya yayıncılarıyla ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin (AB) fikri mülkiyet kurallarıyla bağlantılı ihlaller nedeniyle şirketin yapay zeka hizmetiyle ilgili endişelerini gerekçe göstererek 250 milyon euro para cezası verdiğini açıkladı.

Reuters'in haberine göre kurum, Google'ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard'ı (yeni adıyla Gemini) yayıncılar ve haber ajanslarının içerikleriyle "habersiz bir şekilde" eğittiğinin tespit edildiğini söyledi.

GOOGLE, CEZAYI ORANTISIZ OLARAK NİTELENDİRDİ

Google'ın uzlaşma işlemlerinin bir parçası olarak gerçeklere itiraz etmeyeceğini taahhüt ettiğini belirterek, şirketin aynı zamanda belirli eksikliklere yönelik bir dizi telafi önlemi önerdiğini de sözlerine ekledi.

Google da anlaşmayı kabul ettiğini belirterek, "İnsanları kaliteli içerikle buluşturmak ve Fransız yayıncılarla yapıcı bir şekilde çalışmak için sürdürülebilir yaklaşımlar gibi daha büyük bir hedefe odaklanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Şirket, cezanın orantısız olduğunu ve Fransa Rekabet Kurumu'nun "rüzgarın bundan sonra hangi yönden eseceğini tahmin edemediğimiz için rota belirlemenin çok zor olduğu bir ortamda" çabalarını yeterince dikkate almadığını söyledi.

Ceza, Fransa'da Agence France Presse (AFP) de dahil olmak üzere ülkenin en büyük haber kuruluşlarından bazılarının şikayetleriyle tetiklenen bir davada çevrimiçi içerikle ilgili bir telif hakkı anlaşmazlığıyla bağlantılı olduğu belirtildi.